Il Ministero dei trasporti conferma la regolarità di Coriano

Il Ministero dei trasporti conferma la regolarità di Coriano.

In merito alle dichiarazioni diffuse da Altvelox è doveroso puntualizzare alcuni aspetti:

Le mie dichiarazioni, come da virgolettato, hanno precisato esclusivamente che Coriano è presente nella lista stilata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a differenza di quanto asserito dalla stampa il 2 dicembre 2025.

Le postazioni di controllo presenti sul territorio di Coriano sono state confermate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha attestato la regolarità dovuta alla necessità delle stesse, cancellando, peraltro, alcune migliaia di postazioni non ritenute idonee, su tutto il territorio italiano. Non si tratta di postazione occulte ma di postazioni consolidate nel tempo a causa della pericolosità del tratto di strada Consolare Rimini -RSM, che ha visto negli anni numerosissimi incidenti di cui alcuni mortali. Per quanto riguarda la destinazione delle risorse derivanti dalle sanzioni – non corrisponde al vero quanto dichiarato da Altvelox. Tutte le risorse trovano allocazione - come previsto dalla normativa del Codice della Strada – nello specifico per quanto previsto dall’art. 208 comma 4, lettera a, b, c, e per come previsto dall’art. 142 comma 12 bis e 12 ter; in particolare il comune di Coriano li ha utilizzati per: manutenzione strade, manutenzione segnaletica orizzontale, gestione del verde legato alla viabilità, manutenzione impianti di illuminazione pubblica e non come asserito da Altvelox per il caro energia o arredo urbano. Ciò detto tali introiti vengono esclusivamente destinati alla manutenzione, alla sicurezza e alla prevenzione, in modo trasparente e conforme ai vincoli normativi. Ogni affermazione diversa è priva di fondamento.

C.s. Comune di Coriano

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: