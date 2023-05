Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè in visita ufficiale nella Repubblica di San Marino Sabato 27 maggio il bilaterale con il Segretario di Stato Federico Pedini Amati e l’Udienza con i Capitani Reggenti

Il Ministro del Turismo italiano Daniela Santanchè sarà in vista ufficiale nella Repubblica di San Marino il prossimo sabato 27 maggio 2023. L’appuntamento, testimonianza degli ottimi rapporti che intercorrono fra Ministero italiano e Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino si aprirà alle 18.30 con un bilaterale del Ministro Santanchè con il Segretario di Stato Federico Pedini Amati al termine del quale sarà siglata un’intesa che confermi la volontà di proseguire e ampliare la cooperazione in ambito turistico e su progetti di reciproco interesse, il rinnovo della sinergia sul Tavolo Turistico Territoriale e la collaborazione per la co-organizzazione, il prossimo mese di novembre, della Conferenza UNWTO sul Turismo accessibile nella Repubblica di San Marino. Alle 19 il Ministro Daniela Santanchè sarà ricevuta a Palazzo Pubblico dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti alla presenza di autorità locali e dei territori limitrofi. Nell’occasione il Ministro del Turismo Daniela Santanchè sarà insignita dell’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. Al termine dell’incontro è previsto un “punto stampa” del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e del Ministro Daniela Santanchè nell’atrio di Palazzo Pubblico.

