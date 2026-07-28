Il Ministro Locatelli, il Governatore de Pascale e l’Ass.re Gianfreda aprono “La Terrazza della Dolce Vita”. Ospiti Vincenzo Schettini, Stefano Zecchi e Albano Carrisi Si inaugura venerdì 31 luglio alle ore 21.00 al Teatro Galli di Rimini la 7a edizione di “La Terrazza della Dolce Vita”, i salotti culturali di Simona Ventura e Giovanni Terzi, che poi proseguiranno fino al 10 agosto nel giardino del Grand Hotel

Il Ministro Locatelli, il Governatore de Pascale e l’Ass.re Gianfreda aprono “La Terrazza della Dolce Vita”. Ospiti Vincenzo Schettini, Stefano Zecchi e Albano Carrisi.

Si apre con una cerimonia ufficiale al Teatro Galli di Rimini, venerdì 31 luglio alle ore 21.00, la settima edizione di “La Terrazza della Dolce Vita”, i salotti di Simona Ventura e Giovanni Terzi che incontrano personaggi del mondo della cultura, del cinema, della politica, della musica, dello sport e dell’attualità (è necessario prenotarsi alla serata al link: https://laterrazzadelladolcevita.eventbrite.it). Sarà il Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli a inaugurare la manifestazione che poi proseguirà, per le successive serate, fino al 10 agosto, nel giardino del monumentale Grand Hotel di Rimini (a ingresso libero, alle ore 18.30). Insieme al Ministro Locatelli interverranno al Teatro Galli: il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e l’assessore alla Politiche Sociali del Comune di Rimini Kristian Gianfreda. Con loro sul palco, oltre alla coppia Ventura-Terzi, Debora Donati, presidente dell'associazione di volontariato “Insieme a Te” e Valerio Tomaselli presidente della cooperativa “Amici di Gigi” che gestiscono due stabilimenti balneari inclusivi e priva di barriere, attrezzate per accogliere turisti con disabilità, rispettivamente “La spiaggia dei valori” a Punta Marina e la “Spiaggia Libera Tutti” a Rimini. “La Terrazza della Dolce Vita” quest’anno ha come tema “Legami di cuore – L’amore tra generazioni”, una riflessione sulle relazioni tra età diverse nella società contemporanea. La serata al Galli porta sotto i riflettori questo tema declinato al turismo inclusivo, che per la Regione Emilia-Romagna va ben oltre il superamento delle sole barriere architettoniche, diventa valore sociale e culturale dell’inclusione con il progetto "In Emilia-Romagna c'è una vacanza per me - Welcome Everybody”, iniziativa che punta a rendere l'offerta turistica regionale del tutto accessibile, abbattendo le barriere architettoniche e culturali. Lo scopo è migliorare il livello di accessibilità e inclusività dell’ecosistema turistico regionale attraverso un percorso condiviso finalizzato a potenziare e armonizzare i servizi offerti a livello territoriale, nell’ambito di un processo di trasformazione culturale verso il concetto di inclusività ed accessibilità. Strutture ricettive, spiagge, musei e itinerari naturali accolgono il viaggiatore con esigenze specifiche che può pianificare il proprio soggiorno in totale autonomia e sicurezza. Inoltre vengono organizzati webinar informativi e di sensibilizzazione per gli operatori della regione. Il progetto valorizza la vocazione all'ospitalità della regione, trasformando la diversità in un punto di forza per un turismo moderno e democratico. La serata prosegue con una carrellata di ospiti d’eccezione: lo scrittore, filosofo e opinionista Stefano Zecchi, Vincenzo Schettini il professore/influencer diventato un fenomeno web grazie al progetto divulgativo “La Fisica Che Ci Piace” e l’intramontabile Al Bano. “La Terrazza della Dolce Vita” è un format prodotto da VenturaAcademy e SI.VE., promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini, con il patrocino di Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, e candidato ai Progetti FUNT del Ministero del Turismo. L’evento è realizzato con il supporto di Confcommercio Provincia di Ravenna, Dàmeda, Bloom, e il sostegno della Famiglia Batani, titolare del Grand Hotel di Rimini. Media partner: ANSA, QN Quotidiano Nazionale, San Marino RTV.

c.s. Apt Servizi Emilia-Romagna

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