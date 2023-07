Il Ministro per la Giustizia del Principato del Liechtenstein Marok-Wachter in Visita Ufficiale a San Marino

Il Ministro per la Giustizia del Principato del Liechtenstein, Graziella Marok-Wachter, sarà in Visita Ufficiale nella Repubblica di San Marino il prossimo 12 luglio. Il prestigioso ospite sarà accolto alle 10.30 a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia, Massimo Andrea Ugolini. Primo appuntamento ufficiale l’incontro privato con lo stesso Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia alla presenza del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari. Alle 11, presso la Sala Congresso di Palazzo Begni si terrà l’incontro bilaterale ufficiale fra il Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini e il Ministro per la Giustizia del Principato del Liechtenstein, S.E. Graziella Marok-Wachter alla presenza delle rispettive delegazioni, a seguire (11.40 circa) verranno rilasciate dichiarazioni alla stampa. Alle 12 la Visita Ufficiale proseguirà a Palazzo Pubblico con l’Udienza pubblica concessa dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini in onore dell’Ospite.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia