Il mito Alfa Romeo 75 torna a ruggire: 40 esemplari storici invadono il cuore di San Marino

10 set 2025
​Domenica 14 settembre, il centro storico di San Marino ospiterà un evento speciale in occasione del 40° anniversario dell'Alfa Romeo 75. L'iniziativa, promossa dall'associazione CinemAlfa, sarà arricchita da un annullo filatelico ufficiale delle Poste di San Marino, per celebrare questa vettura leggendaria, tra le più iconiche prodotte negli anni '80 e '90. ​Il Presidente di CinemAlfa, il Dott. Ivan Scelsa, giornalista e scrittore, che collabora da anni con il Gruppo Stellantis, guiderà la manifestazione. Per l'occasione, saranno esposte 40 Alfa Romeo 75, una per ogni anno trascorso, lungo Via Eugippo. In Piazza della Libertà, invece, troveranno spazio altre storiche vetture del celebre marchio del biscione. ​A rendere possibile l'evento, il sammarinese Davide Battistini, grande appassionato del marchio, ha messo a disposizione la sua passione e il suo impegno. ​Il raduno rappresenta l'ennesima conferma di come San Marino sia una meta privilegiata per tutti gli appassionati di auto e moto, in perfetta sintonia con il “Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini”.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo

