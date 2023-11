Il Moderno presenta la stagione 2023/2024 Incontro pubblico al Sottomarino Giallo. Lunedì 20 novembre 2023 CON ROBERTO MERCADINI E IL SINDACO FILIPPO GIOVANNINI. Sabato 18 novembre al via la campagna abbonamenti

Lunedì 20 novembre al Sottomarino Giallo (in Vicolo Mercato 10 a Savignano sul Rubicone) Sillaba Cooperativa e Comune di Savignano sul Rubicone presentano il cartellone della stagione teatrale 2023/2024. Il sipario del Cinema Teatro Moderno per il 2023-2024 si alzerà sabato 9 dicembre e ospiterà la prima programmazione di un nuovo corso, che vede in campo la Cooperativa Sillaba, con il patrocinio e sostegno dell’Amministrazione Comunale e in collaborazione con la parrocchia di Santa Lucia di Savignano sul Rubicone, proprietaria del Cinema Teatro Moderno. A raccontare i dettagli e incontrare gli appassionati del teatro saranno Roberto Mercadini per Sillaba cooperativa, il sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini e lo staff di Sillaba. L’appuntamento è per le 21, la cittadinanza è invitata a partecipare. Da ogg, sabato 18 novembre presso la libreria Holt di Savignano, prende il via la campagna abbonamenti con orario 10-12,30. Biglietto per gli spettacoli teatrali: 18 euro intero; 15 euro ridotto. Abbonamento 5 spettacoli: intero 70 euro, ridotto 60 € (studenti e over 70). Biglietto per Parola agli archivi: 12 euro, biglietto per GiùdalPalco: 12 euro. Prevendita on line Liveticket.it/Info: 370.3685093 “L’arrivo della nuova stagione teatrale è un bellissimo pretesto per trovarci insieme a fare quattro chiacchere – commenta il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini -. Parleremo di teatro, di quello che succede intorno a noi, del nostro mondo e della nostra città e ogni spettacolo che ci verrà raccontato da Roberto Mercadini a sua volta ci svelerà qualcosa di noi. Vi aspetto”.

