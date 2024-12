Il mondo delle gemme protagonista al Lions Club

Nella suggestiva cornice del ristorante La Terrazza del Titano si è tenuto il terzo meeting culturale dell’anno lionistico presieduto da Giovanni Aliotta. Ospite d’eccezione della serata è stata Loredana Prosperi, geologa, gemmologa e direttrice dell’Istituto Gemmologico Italiano, uno dei più prestigiosi enti a livello internazionale nell’analisi delle gemme. Il Presidente del Lions Club San Marino Undistricted Giovanni Aliotta ha aperto la serata con un momento speciale, consegnando due onorificenze Melvin Jones Fellow attribuite lo scorso anno dal Past President Pietro Falcioni. I riconoscimenti, assegnati a Fabrizio Castiglioni, ex Segretario del Club, e ad Alberto Bonini, Tesoriere, sono stati accompagnati dalle motivazioni personali espresse da Falcioni. La serata è poi entrata nel vivo del tema dedicato al mondo delle gemme, dove il colore è protagonista. E proprio il colore che balza ai nostri occhi in ciò che osserviamo, è stato il punto di partenza per presentare la serata: “Le Gemme, Regine nei Gioielli”, il Rubino, lo Zaffiro, lo Smeraldo. Loredana Prosperi ha aperto il suo intervento ricordando l’amicizia di lunga data con il Presidente Aliotta, già consigliere nazionale dell’Istituto Gemmologico Italiano, e ha condotto i presenti in un viaggio affascinante attraverso il mondo scintillante delle gemme. Grazie alla sua competenza e passione, ha illustrato le caratteristiche uniche di queste pietre, tra cui le inclusioni naturali che si formano durante la cristallizzazione, suscitando interesse e curiosità tra il pubblico. Numerose domande hanno arricchito il dibattito, contribuendo al successo della serata, che si è protratta oltre il suono della campana, in un clima di informale convivialità. Il Lions Club San Marino Undistricted ha inoltre esteso il proprio impegno culturale alle Scuole Superiori, grazie alla collaborazione della Segreteria all’Istruzione e Cultura e alla disponibilità del Preside Giacomo Esposito. Il giorno seguente, la Dottoressa Prosperi, accompagnata dal Presidente Aliotta, è stata accolta dal Vicepreside Matteo Puerini presso l’Aula Magna della Scuola Superiore, dove ha tenuto una lezione dedicata agli studenti. Durante l’incontro, ha approfondito aspetti tecnici e gemmologici, mostrando immagini microscopiche di gemme dai colori straordinari e introducendo agli studenti opportunità di orientamento professionale nel settore gemmologico, sempre più richiesto anche dai brand internazionali del lusso. A conclusione dell’evento, la Dottoressa Prosperi ha visitato i laboratori scientifici del Liceo Scientifico e si è complimentata per le strutture a disposizione, esprimendo il desiderio di avviare future collaborazioni formative con la Repubblica di San Marino. Il Presidente Aliotta ha sottolineato l’impegno del Lions Club verso la cultura e i giovani, dichiarando: “Offrire ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con esperti di rilevanza internazionale è un modo per ampliare i loro orizzonti e guidarli verso possibili scelte di studio e carriera.”

c.s. Lions Club San Marino Undistricted

