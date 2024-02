Il movimento turistico nel 2023 in provincia di Rimini Le statistiche provvisorie dell’anno 2023 relative al movimento turistico rilevano una crescita annua degli arrivi e delle presenze in provincia di Rimini, ma ancora non recuperano sul 2019 (anno pre-covid)

Il movimento turistico nel 2023 in provincia di Rimini.

I dati provvisori relativi al movimento turistico nel 2023, in provincia di Rimini, rilevano una crescita annua degli arrivi del 6,7% (3.646.296 unità) e delle presenze dell’1,5% (14.699.301 unità). Migliori i risultati della clientela straniera rispetto a quella italiana; nel dettaglio: +3,6% gli arrivi italiani e -2,2% le presenze nazionali, +19,1% gli arrivi stranieri e +13,6% le presenze estere. Rispetto all’anno pre-covid abbiamo però una situazione ancora negativa, sia sul fronte degli arrivi (-3,8% sul 2019) sia su quello delle presenze (-9,5%). Incremento delle presenze in tre comuni della riviera: Rimini +3,7%, Bellaria-Igea Marina +0,8% e Misano Adriatico +6,8%. In calo invece le presenze a Riccione -2,1% e a Cattolica -1,9%. Positivi i risultati ottenuti dai due principali comuni dell’entroterra riminese, ovvero Santarcangelo di Romagna +7,3% e Verucchio +0,9%, così come aumentano le presenze nelle località dell’Appennino +10,8%.

c.s. Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini

