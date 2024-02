Il Multieventi Sport Domus a disposizione della Protezione Civile e della popolazione in occasione della rimozione dell’ordigno bellico

Nella giornata dell’11 febbraio avverranno le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto nell’area del cantiere di Serravalle B, in zona Ponte Mellini. Il CONS metterà a disposizione della Protezione Civile il Multieventi Sport Domus, che rimarrà chiuso al pubblico e le Federazioni. Verrà utilizzato come punto d’accoglienza durante l’intera giornata per coloro che non riusciranno a trovare in autonomia soluzioni alternative. Si avvisa che tutta la struttura e anche il parcheggio retrostante saranno riservati al Servizio di Protezione Civile e per i mezzi di soccorso. Si comunica, inoltre, che l’area circostante sarà interessata da una ridotta viabilità e da diversi punti presidiati dalle forze dell’ordine, pertanto si consiglia di evitare l’accesso al Centro Sportivo di Serravalle, compreso il San Marino Stadium (parzialmente interdetto), lo Stadio del Baseball e la Palestra ‘Alessandro Casadei’. La Protezione Civile ha emesso un’ordinanza nella quale vengono indicate le zone di sgombero e le vie interessate, tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.gov.sm al seguente link: https://www.gov.sm/pub1/GovSM/protezionecivile/Ordigno-bellico-11-febbraio-2024.html

