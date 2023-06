Il Musico Ambulante Tour di Fabio Concato arriva a San Marino

E’ stata presentata oggi presso la Segreteria di Stato per il Turismo la tappa sammarinese del Musico Ambulante Tour di Fabio Concato alla presenza di Federico Pedini Amati - Segretario di Stato per il Turismo, Annachiara Sica - Dirigente dell’Ufficio del Turismo e Daniele De Luigi – San Marino Performance. Presente virtualmente alla conferenza stampa anche Concato con un video messaggio nel quale invita il suo pubblico al primo dei suoi concerti estivi. Fabio Concato è una delle più belle certezze della musica italiana d’autore, uno dei pochi cantanti italiani che ha una stretta familiarità con il jazz e le sue canzoni, così riconoscibili, sono entrate nella storia della musica italiana senza mostrare i segni del tempo. Il popolare cantautore italiano porterà a San Marino, il primo dei suoi concerti estivi, tutto il suo mondo fatto di poesia, attraverso atmosfere musicali inedite, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti passando attraverso i grandi successi quali Domenica Bestiale, Guido piano, Rosalina e Fiore di Maggio. Federico Pedini Amati - Segretario di Stato per il Turismo “Quante persone hanno un ricordo legato alle canzoni di Concato? Per tutti gli appassionati di questo meraviglioso cantante abbiamo voluto creare una serata memorabile nel nostro Centro Storico. Fabio Concato aprirà qui il suo tour estivo e l’accoglienza del pubblico che ha acquistato i biglietti dell’evento conferma la bontà della scelta. I concerti e gli eventi musicali saranno numerosi in questa lunga estate, buon divertimento!” Giovedì 29 giugno alle 21.00, il palco di Campo Bruno Reffi ospiterà Fabio Concato insieme ai suoi amici Musici: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), il Sammarinese Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria). Il tour, partito ad ottobre con oltre 50 date, proseguirà per tutta l’estate. Il concerto è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo ed è organizzato da San Marino Performance con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo. I biglietti sono ancora disponibili su Vivaticket, presso Freeshop e presso la rivendita a Campo Bruno Reffi.

PREVENDITA BIGLIETTI Biglietti acquistabili online sul circuito Vivaticket, presso Freeshop – Atlante Shopping Centre e a Campo Bruno Reffi a partire da domani nei seguenti orari: mercoledì 28 giugno: dalle 15.00 alle 18.00 giovedì 29 giugno: dalle 10.00 alle 18.00 Biglietto intero € 25,00 Biglietto ridotto € 15,00 riservato a bambini dai 6 ai 12 anni e accompagnatori di persone disabili. I bambini sotto i 6 anni che non occupano un posto fisico ma che condividono il posto con un biglietto regolarmente acquistato entrano gratuitamente. E’ vietato l'ingresso agli animali In occasione del concerto la funivia sarà in servizio fino alle 24.00 In caso di previsioni avverse indicate nelle 24/48 ore precedenti, l’evento si svolgerà al Teatro Nuovo di Dogana.

Contatti San Marino Performance Email: eventi@smperfomance.com Ufficio del Turismo – Ufficio Stampa T 0549 885431 ufficiostampa.turismo@pa.sm Follow us on: @VisitSanMarino www.visitsanmarino.com

c.s. Ufficio del Turismo