Il Natale delle Meraviglie 2021/22. Appuntamento sabato 18 e domenica 19 dicembre con musica, cosplay e tutte le imperdibili attrazioni.

Dopo il successo registrato nello scorso weekend, che ha visto salire sul Titano tanti visitatori, tutto è pronto per il nuovo appuntamento del fine settimana con le attrazioni che avvolgono il centro storico nella calda atmosfera delle feste. Da segnalare due novità che vanno ad arricchire il programma: il DJ set di Radio Gamma e la Xmas Cosplay Parade. Sabato 18 dicembre la musica di Radio Gamma è protagonista sulla Pista del Ghiaccio in Cava dei Balestrieri, per una giornata a tutto ritmo. Domenica 19 dicembre entra in scena la Xmas Cosplay Parade, organizzata dall’Associazione San Marino Comics, offre a tutti gli appassionati di cosplay una giornata di grande divertimento, con set fotografici, parata per le contrade del centro storico e apericena in cosplay. Il ritrovo è in Piazzale Cava Antica (Parcheggio 6) a partire dalle 14.30. Il punto di arrivo della parata sarà la mostra a tema steampunk, allestita in collaborazione con l’Hotel La Grotta, in Contrada Santa Croce, che raccoglie i meravigliosi costumi creati da Piersante “IronPier” Mandrelli e dalla sorella Cinzia. Tornano naturalmente i “must” dell’evento: i mercatini, gli show itineranti, il Bosco Incantato, il Villaggio degli Elfi, l’iniziativa #MARLURICARICAMORE, il Xmas Circus, il Treno Polar Express e le installazioni che ritroviamo nelle location più suggestive del centro storico. Un’ottima opportunità per aggiungere al divertimento anche l’approfondimento culturale è offerta dal tour guidato in partenza da Porta San Francesco il 19 dicembre alle 11.00. Il tour della durata di un’ora, che ha un costo di € 5,00 ed è gratis per i bambini fino a 10 anni, è un’esperienza che si può vivere ogni domenica ed è acquistabile anche online su visitsanmarino.com. Fervono intanto i preparativi per salutare l’arrivo del nuovo anno: il 31 dicembre Piazzale Lo Stradone ospita una festa di Capodanno aperta a tutti in sicurezza, con l’imperdibile DJ set di LoryG dalle 21.30 fino alle 2.00. Tutte le attrazioni seguono i protocolli sanitari: l’uso della mascherina è previsto anche all’aperto, l’ingresso a Xmas Circus e all’apericena cosplay avviene con presentazione della documentazione prevista dalle normative vigenti. Su www.visitsanmarino.com si possono trovare tutti i dettagli e il programma completo dell’evento. Il Natale delle Meraviglie “Un’Opera Fantastica” è organizzato da Euforika con la Direzione Artistica di Andrea Prada per la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ed é realizzato anche grazie alla collaborazione e al contributo di Cassa di Risparmio, Marlù Gioielli e di tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita dell’evento.

Quando

Entra nella Favola del Natale a San Marino: 18 e 19 dicembre, tutti i giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022, dalle 10.00 alle 19.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30.

c.s. Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino

