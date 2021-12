Il Natale delle Meraviglie 2021-22, l’evento prosegue fino al 6 gennaio Tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30; 1 gennaio dalle 15.00 alle 19.30

Il Natale delle Meraviglie 2021-22, l’evento prosegue fino al 6 gennaio.

Trascorso il Natale, il clima di festa continua a rallegrare il centro storico di San Marino, con i mercatini “craft&food”, la pista di pattinaggio su ghiaccio, le iniziative dedicate a famiglie e bambini. Personaggi curiosi, come il verde e scontroso Grinch, si aggirano nel Villaggio degli Elfi per sorprendere e divertire i più piccoli. La musica è protagonista del mini live show in Piazza della Libertà, in programma venerdì 31 dicembre alle 16.30 con la giovane cantante Elisa Del Prete. Elisa, giovane talento uscito da "Ti Lascio Una Canzone" di Rai 1, si esibirà accompagnata al piano digitale dal Maestro Davide Di Gregorio, direttore d'orchestra e arrangiatore musicale che vanta collaborazioni con grandi artisti, tra cui Paolo Conte e Jovanotti. La giornata di Capodanno vede il ritorno della festosa “invasione” dei Cosplayer, con i loro splendidi costumi ispirati a fantastici personaggi cartoon e al mondo steampunk. L’appuntamento con la New Year Cosplay Parade, a cura di San Marino Comics, è in Piazzale Cava Antica (Parcheggio 6), sabato 1° gennaio alle 15.30. Il 1° gennaio torna anche l’appuntamento con l’iniziativa benefica #Marluricaricamore, alle 16.00 e alle 19.00 agli Orti Borghesi, dove i bambini possono divertirsi con arco e frecce, dando il loro contributo.

LE ATTRAZIONI:

L’OPERA D’ARTE (Piazza della Libertà) - Un’installazione del Maestro Lunati (scenografo fra gli altri degli show di Dolce&Gabbana) in Piazza della Libertà. La rappresentazione della Natività emerge come per magia e si staglia imponente nei suoi 3 metri di altezza.

I MERCATINI E I GUARDIANI DELLA FIABA (Via Eugippo 19 baite e Via Donna Felicissima 13 baite) - 32 baite con una vasta offerta di artigianato, oggettistica e food.

LA PISTA DEL GHIACCIO (Cava dei Balestrieri) - Torna in Cava dei Balestrieri la Pista del Ghiaccio per il divertimento di tutta la famiglia. La Pista del Ghiaccio ospita anche show a tema Fino al 9 gennaio 2022 tutti i giorni: 14.30 - 24.00. Prezzi: Adulti 7,00 euro - Bambini (fino a 12 anni) 5,00 euro - Noleggio pattini 3,00 euro.

LUMINARIE E INSTALLAZIONI LUMINOSE - Proiezioni e illuminazioni dedicate rendono magica Piazza della Libertà e i suoi palazzi. Il Piazzale Domus Plebis, di fronte alla Basilica del Santo, ospita una stella cometa luminosa di oltre 12 metri.

