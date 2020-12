Il Natale delle Meraviglie: Da sabato 19 dicembre shopping fortunato con il concorso SMaC e Vinci e appuntamento quotidiano con i mercatini e le attrazioni a tema

Sabato 19 dicembre inizia il lungo periodo di festa che condurrà all’Epifania con 19 giorni di intrattenimento in piena sicurezza nel centro storico di San Marino. Si parte con una novità che renderà la visita e gli acquisti natalizi ancora più allettanti: il concorso SMaC e Vinci con il Natale delle Meraviglie. Grazie all’iniziativa sostenuta dalle Segreterie di Stato per le Finanze, per l’Industria e per il Turismo, la SMaC card, oltre alla convenienza degli sconti subito spendibili negli esercizi aderenti, offre la fantastica opportunità di aggiudicarsi favolosi premi partecipando ad una speciale edizione di un concorso a premi ideato in occasione del Natale delle Meraviglie 2020 per tutti gli acquisti effettuati nella Repubblica di San Marino con SMaC card. SMaC e Vinci con il Natale delle Meraviglie inizia sabato 19 dicembre per concludersi al termine del Natale delle Meraviglie 2020, domenica 6 gennaio. In palio ci sono 100 premi per un montepremi complessivo di € 5.410: € 1000 assegnati al fortunato vincitore del 1° premio ed € 500 al 2° e 3° classificato; dal 4° al 7° premio sono previsti € 200, dall’8° al 15° € 100, dal 16° al 31° € 50, dal 32° al 63° € 20 e dal 64° al 100° € 10. Partecipare è molto semplice: basta essere maggiorenni ed effettuare un acquisto di beni o servizi (valore minimo € 1) nella Repubblica di San Marino con SMaC card registrando l’operazione su POS SMaC. L’estrazione dei premi avverrà il 7 gennaio 2021 utilizzando apposito software sviluppato dall’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica. Ad ogni acquisto registrato con SMaC card sarà assegnato un numero di biglietti virtuali, calcolati in base a diversi coefficienti di assegnazione in riferimento all’ammontare dell’acquisto, rivalutati in funzione della tipologia di registrazione effettuata. I premi saranno accreditati sulla SMaC card dei vincitori il giorno 8 gennaio 2021. E’ inoltre previsto un riconoscimento, pari al 10% del premio attribuito al 1°, 2° e 3° classificato, anche per gli esercizi commerciali presso i quali sono stati fatti gli acquisti fortunati. (info e regolamento: www.sanmarinocard.sm - www.visitsanmarino.com). Continua l’appuntamento con le attrazioni imperdibili dell’edizione 2020: Il Giardino dello Schiaccianoci - Una sorprendente installazione, ispirata alla celebre favola, attende i visitatori in Piazza della Libertà: il Grande Carillon è pronto ad aprirsi al rintocco dell’orologio di Palazzo Pubblico, con un micro-show tutto da scoprire, un vero spettacolo nello spettacolo con luci, musiche e magiche nevicate. Il ParlaBabboNatale - La Galleria Cassa di Risparmio si trasforma in un luogo magico in cui i bambini possono leggere e imbucare le proprie letterine e soprattutto mettersi in contatto diretto con Babbo Natale, che risponde loro, in diretta streaming, dalla sua casetta in Lapponia! La coinvolgente attrazione è organizzata in modo tale da evitare assembramenti. Inoltre a tutte le famiglie e ai bambini che visitano il ParlaBabboNatale viene consegnato il “Libro delle Favole di PharmaTitano”, un piccolo manuale contenente le norme comportamentali a misura di famiglia, per vivere l’attrazione in serenità e sicurezza. Presepe e Proiezioni artistiche - Un presepe su pedana circolare abbellisce lo spazio antistante alla Basilica del Santo, offrendo ai visitatori un set ideale per indimenticabili foto ricordo. Nelle ore serali l’installazione è resa ancor più spettacolare da proiezioni emozionali che accendono di luci e colori Piazzale Domus Plebis. Mercatini: le 38 caratteristiche baite in legno attendono i visitatori in Piazzale Cava Antica (P6), Via Donna Felicissima e Via Eugippo con una vasta offerta di oggettistica, artigianato, prodotti tipici ed enogastronomia. Le tante originali attrazioni che animano piazze e contrade fino al 6 gennaio sono ideate per intrattenere grandi e piccoli in piena sicurezza, grazie a speciali misure di contenimento e all’esclusivo protocollo Covid-security.

Il Natale delle Meraviglie “Un Luogo Da Favola” é prodotto da Nextime Eventi di Alberto Di Rosa con la Direzione Artistica di Simone Ranieri per la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ed é realizzato anche grazie alla collaborazione e al contributo di: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Pharmatitano, Banca San Marino-Ente Cassa Faetano, Marlù Gioielli, Energreen, Titanus Museum, Grafik Art, La Splendor Multiservice, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Fior di Verbena e di tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita dell’evento.

Info: Entra nella Favola del Natale a San Marino: dal 19 dicembre al 6 gennaio 2021, tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30. L’appuntamento con il Natale delle Meraviglie diventa giornaliero, tuttavia alcune attrazioni osservano giornate e orari di apertura diversificati. Giardino dello Schiaccianoci: 19, 20 - 24 dicembre - 6 gennaio: dalle 11.00 alle 16.00, allo scoccare dell’ora, microshow con musiche; dalle 17.00 alle 19.30 luci e magiche nevicate accompagnano lo show. Il 25 dicembre e 1° gennaio l’attrazione sarà attiva solo il pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.30. ParlaBabboNatale: dal 19 al 25 dicembre: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; 25 dicembre dalle 15.00 alle 18.00. Dal 26 dicembre il grande ledwall riproporrà una selezione di letterine e messaggi di Babbo Natale.

Mercatini: dal 19 dicembre al 6 gennaio 2021, tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30

