Il Natale delle Meraviglie di San Marino Appuntamento sabato 17 e domenica 18 dicembre con il Family Show la Fabbrica dei Giocattoli

Il Natale delle Meraviglie di San Marino Appuntamento sabato 17 e domenica 18 dicembre con il Family Show la Fabbrica dei Giocattoli.

Dopo il travolgente successo dello scorso weekend torna il Family Show della Fabbrica dei Giocattoli: sabato 17 e domenica 18 dicembre andranno in scena le ultime repliche del coinvolgente spettacolo in cui gli spettatori verranno trasportati in un mondo magico grazie ad acrobazie sorprendenti, eccentrici personaggi, tanta musica ed effetti davvero speciali che lasceranno grandi e piccini a bocca aperta! Tornano naturalmente i “must” dell’evento per trascorrere le festività con tutta la famiglia: il Polar Express, protagonista de “Il Natale delle Meraviglie ‐ Un Viaggio Incredibile”, sul quale si potrà salire e dove al fischio del Capotreno avrà inizio “un viaggio incredibile” con un fantastico show con magiche nevicate e performance musicali; il Polar Park con la Pista del Ghiaccio e le improvvise nevicate che renderanno Cava dei Balestrieri un luogo davvero “polare”; i tradizionali Mercatini Natalizi con articoli da regalo, artigianato, prodotti tipici, food e dolciumi. Un’ottima opportunità per aggiungere al divertimento anche l’approfondimento culturale è offerta dal tour guidato “alla scoperta di San Marino, Patrimonio UNESCO” in partenza da Porta San Francesco il 18 dicembre alle 9.00. Il tour della durata di un’ora, che ha un costo di € 5,00 ed è gratis per i bambini fino a 10 anni, è un’esperienza che si può vivere ogni domenica ed è acquistabile anche online su visitsanmarino.com. Fervono intanto i preparativi per salutare l’arrivo del nuovo anno: il 31 dicembre Piazzale Lo Stradone ospiterà la festa di fine anno “La Notte dei Giocattoli”: l’energia travolgente della Party Band dei Giocattoli SHOWZER animerà la notte più attesa dell’anno e insieme al Dj set di Lory G (Lorenzo Giardi) daranno il benvenuto al nuovo anno. Il Natale delle Meraviglie prosegue fino all’8 gennaio con attrazioni e show incredibili che animeranno piazze e contrade del Centro Storico della Repubblica di San Marino. Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com L’organizzazione dell’edizione 2022/2023 de Il Natale delle Meraviglie è stata affidata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo a NexTime Eventi di Alberto Di Rosa che darà vita agli show di “Un viaggio incredibile” sotto la direzione artistica di Simone Ranieri. Main sponsor dell’evento sarà il noto marchio di gioielli #BRAND. Saranno sponsor dell’evento Banca di San Marino, San Marino Outlet Experience, Grafikart, Titan Coop e Illusion Group. Tim San Marino, Salusland by Pharma Titano ed Energreen.sm saranno partner tecnici dell’evento. Il visual della campagna è curato da NexTime Eventi con la collaborazione di BBL Advertisting di Alessandra Lanzani e MOAB per la pianificazione media, lo “scatto magico” per la campagna de “Un viaggio incredibile” è di Simone Maria Fiorani.

INFO BOX

Il Natale delle Meraviglie – Un Viaggio Incredibile date ed orari: Weekend del 17 e 18 dicembre e tutti i giorni dal 24 dicembre all'8 gennaio 2023 dalle 10.00 alle 19.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30. Polar Express: Dalle 10.00 alle 19.30 ‐ Orari show: 16.30 – 17.30 – 18.30 – 19.00 La Fabbrica dei Giocattoli: Dalle 10.00 alle 19.30 ‐ Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30 Polar Park: aperto dal 26 novembre al 23 dicembre tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.30; il sabato, la domenica, giovedì 8 e venerdì 9 dicembre dalle 10.00 alle 19.30. Dal 24 dicembre all'8 gennaio tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 23.00. Show della neve tutti i giorni alle 16.00, 17.00, 18.00, 19.00. Prezzi: € 10,00 per 60 minuti ‐ € 7,00 per 30 minuti Family Show Time c/o La Fabbrica dei Giocattoli 17 e 18 dicembre 16.00 primo spettacolo ‐ 18.00 secondo spettacolo (durata 30 minuti) Biglietto: € 5,00 (+€ 1,20 per diritti di prevendita) Prevendita biglietti: vivaticket.it, Music Store presso il Centro Commerciale Atlante, Infopoint di Porta della Fratta Visite guidate: tour “alla scoperta di San Marino, Patrimonio UNESCO” (1 ora) Una Guida Turistica vi porterà in luoghi caratteristici del Centro Storico facendovi scoprire scorci nascosti, luoghi in cui leggende e storia si intrecciano ad avvenimenti e tradizione, circondati da panorami mozzafiato. Tutte le domeniche fino al 31 dicembre alle ore 9.00 Punto d'incontro: Porta San Francesco Tariffa: € 5,00 a persona ‐ gratuito bambini fino a 10 anni Treno Bianco Azzurro: l’elettromotrice sarà in funzione tutti i sabati e le domeniche dell’evento e festivi per tutta la durata dell’evento. Orario: 11.00‐ 12.00; pomeriggio:16.00; 17.30 (corse extra in base all’affluenza). L’ accesso è gratuito per i titolari del Biglietto Polar‐Express completo, obliterato nelle 4 location; altrimenti il costo intero del biglietto sarà di 5,00 euro. Mostra: ripercorrendo la storia del Treno Bianco Azzurro che arrivava da Rimini a San Marino e che è stato attivo dal 1932 al 1944, all’interno della galleria si potranno ammirare oggetti e cimeli originali dell’epoca e inedite fotografie. Dalle 10.00 alle 19.30 Galleria Cassa di Risparmio La attività sono a cura dell’Associazione Treno Bianco Azzurro Navette:  Il servizio By Train, trenino su gomma collegherà Piazzale Nazioni Unite, Piazzale Lo Stradone e i parcheggi numero 2Bus, numero 3, numero 5 e numero 6 (costo biglietto 3 Euro);  Il servizio navetta circolare con il trenino su gomma By Train collegherà Piazzale Nazioni Unite con Piazzale Lo Stradone (costo biglietto 1,50 Euro) Funivia: Il servizio funivia che collega Borgo Maggiore con il centro storico sarà attivo durante il Natale delle Meraviglie nei seguenti orari:  dalle 7.45 alle 19.30  Il 25 dicembre dalle 14.00 alle 19.30  Il 1 gennaio dalle 13.30 alle 19.30 Ufficio Stampa – Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino T 0549 885431 ‐ ufficiostampa.turismo@pa.sm Follow us on: @VisitSanMarino www.visitsanmarino.com Produzione Next Time srl Project Manager Alberto Di Rosa Direzione Artistica Simone Ranieri ufficioeventi@nextimeventi.com

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: