Il Natale delle Meraviglie e Reggio di Luna: gli eventi festivi di NexTime fanno il pieno di pubblico.

Trentotto giorni complessivi di attrazioni, sei mesi di preparazione alle spalle, due grandi eventi: sono questi, in estrema sintesi, i numeri che hanno caratterizzato le manifestazioni natalizie 2024 di NexTime Eventi. L’agenzia sammarinese di eventi, che dal 2018 ha strutturato una business unit specializzata nei format e Festival di Natale, si è occupata per il sesto anno dell’organizzazione de Il Natale delle Meraviglie, per conto della Segreteria di Stato al Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, e ha ideato e realizzato Reggio di Luna, l’evento con cui la Città di Reggio Emilia ha celebrato l’arrivo del nuovo anno. Due eventi diversi, per durata e concept, ma che hanno saputo cogliere un egual successo. L’edizione 2024 de Il Natale delle Meraviglie si è ispirata alla tradizione, ai cavalli a dondolo e agli antichi carillon, trasformando il suggestivo centro storico della Repubblica di San Marino in un luogo d’altri tempi. Particolarmente apprezzati il villaggio degli alpaca di Babbo Natale, la giostra cavalli dell’Ottocento, la Piazza dei Ricordi con la scintillante e imponente Carrozza delle Meraviglie, ma anche l’Ice Park e i mercatini natalizi. Sei giornate, a cominciare dall’inaugurazione del 30 novembre per concludere con l’Epifania, sono state caratterizzate da spettacoli, show e concerti che hanno saputo catturare l’attenzione dai tantissimi visitatori. In totale sono 157.487 le persone che hanno visitato il centro storico di San Marino durante le festività, in aumento del 5,85% rispetto al 2023. In quattro differenti giornate i parcheggi del centro storico hanno fatto registrare il sold out, rendendo necessario il collegamento navetta con il parcheggio di Fonte dell’Ovo. Oltre 4.200, invece, le persone che hanno scelto di trascorrere l’ultima notte dell’anno in Piazza Martiri del 7 Luglio a Reggio Emilia dove NexTime, per conto del Comune, ha organizzato Reggio di Luna, la grande festa ispirata all’atmosfera degli storici vintage luna park. La facciata del Teatro Valli e gli edifici che sorgono sulla piazza sono stati valorizzati con disegni di luce, mentre sul palco si è esibito un cast di 30 artisti tra musicisti, cantanti e performer che hanno animato la lunga notte con un viaggio musicale dagli anni ’80 fino agli anni ‘2000. Un evento che ha visto impegnate oltre 50 persone tra artisti, produzione, tecnici e personale dell’agenzia. “Archiviamo la nostra sesta edizione de Il Natale delle Meraviglie e la prima edizione di Reggio di Luna con grande soddisfazione – il commento di Alberto Di Rosa, CEO di NexTime Eventi -. Siamo grati, in primis, alle istituzioni che ci hanno dato fiducia e che ci hanno fornito piena collaborazione. Grazie a Simone Ranieri che ha curato la direzione artistica dei due eventi e al nostro partner per le produzioni di intrattenimento Illusion Group. Grazie a tutto il nostro staff che, oltre a portare avanti numerosi progetti, lavora instancabilmente da mesi al Natale. Grazie, infine, agli sponsor, il cui contributo è fondamentale per la riuscita degli eventi”.

