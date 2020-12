Il Natale delle Meraviglie Mercatini e non solo: le caratteristiche baite e le attività commerciali del centro storico offrono scintillanti idee per lo shopping delle feste

Il Natale delle Meraviglie Mercatini e non solo: le caratteristiche baite e le attività commerciali del centro storico offrono scintillanti idee per lo shopping delle feste.

Il Natale delle Meraviglie entra nel vivo con il secondo weekend di festa, sabato 12 e domenica 13 dicembre. Sarà un’occasione per vivere una giornata di relax in piena sicurezza e dedicarsi al piacere degli acquisti di Natale, passeggiando lungo le contrade del centro storico alla ricerca del “regalo perfetto” e idee creative per le decorazioni natalizie. Tappe imperdibili dell’itinerario dello shopping natalizio sono Piazzale Cava Antica (P6), Via Donna Felicissima e Via Eugippo in cui sono dislocate le 38 baite in legno del Mercatino, che espongono oggettistica, artigianato, prodotti tipici ed enogastronomia, tra cui spiccano le eccellenze “Made in San Marino”, come i prodotti a marchio “Terra di San Marino”, presenti anche in molte delle prelibatezze proposte dai ristoranti locali. Ampio spazio è dedicato allo street food e alla gastronomia tipica delle feste: un viaggio culinario alla scoperta di dolci della tradizione natalizia sammarinese e di tante regioni italiane, ma anche provenienti da oltre oceano, golose bontà apprezzate da grandi e piccini. Le varie specialità artigianali saranno acquistabili anche in formato take away per festeggiare le prossime festività con gusto. Non mancheranno vin brulè, caldarroste e i golosissimi bomboloni ripieni, ormai diventati un must dello street food del Natale delle Meraviglie. Tra gli oggetti dell’artigianato tipico, protagonisti indiscussi sono i giocattoli della tradizione in legno e i presepi artigianali. Non mancano sciarpe e berretti hand made, decorazioni natalizie e prodotti di artigianato artistico di qualità adatti per ogni esigenza di prezzo. Ma l’offerta commerciale del centro storico non si esaurisce certo con la visita ai mercatini. I numerosi negozi presenti in ogni parte della città sono pronti a soddisfare le richieste più esigenti, dal pezzo griffato all’oggetto per il collezionista. Nella calda atmosfera, evocata dai 19 chilometri di luminarie a luce dorata, continua l’appuntamento con le esclusive attrazioni: Il Giardino dello Schiaccianoci - Una sorprendente installazione, ispirata alla celebre favola, attende i visitatori in Piazza della Libertà: il Grande Carillon è pronto ad aprirsi al rintocco dell’orologio di Palazzo Pubblico, con un micro-show tutto da scoprire, un vero spettacolo nello spettacolo con luci, musiche e magiche nevicate. Il ParlaBabboNatale - La Galleria Cassa di Risparmio si trasforma in un luogo magico in cui i bambini possono leggere e imbucare le proprie letterine e soprattutto mettersi in contatto diretto con Babbo Natale, che risponde loro, in diretta streaming, dalla sua casetta in Lapponia! La coinvolgente attrazione è organizzata in modo tale da evitare assembramenti. Inoltre a tutte le famiglie e ai bambini che visitano il ParlaBabboNatale viene consegnato il “Libro delle Favole di Pharma Titano”, un piccolo manuale contenente le norme comportamentali a misura di famiglia, per vivere l’attrazione in serenità e sicurezza. Presepe e Proiezioni artistiche - Un presepe su pedana circolare abbellisce lo spazio antistante alla Basilica del Santo, offrendo ai visitatori un set ideale per indimenticabili foto ricordo. Nelle ore serali l’installazione è resa ancor più spettacolare da proiezioni emozionali che accendono di luci e colori Piazzale Domus Plebis. Le tante originali attrazioni e spettacolari attrazioni che animeranno piazze e contrade fino al 6 gennaio sono ideate per intrattenere grandi e piccoli in piena sicurezza, grazie a speciali misure di contenimento e all’esclusivo protocollo Covid-security. Il Natale delle Meraviglie “Un Luogo Da Favola” é prodotto da Nextime Eventi di Alberto Di Rosa con la Direzione Artistica di Simone Ranieri per la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ed é realizzato anche grazie alla collaborazione e al contributo di: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Pharmatitano, Banca San Marino-Ente Cassa Faetano, Marlù Gioielli, Energreen, Titanus Museum, Grafik Art, La Splendor Multiservice, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Fior di Verbena e di tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita dell’evento. Info: Entra nella Favola del Natale a San Marino: 12 e 13 dicembre e tutti i giorni dal 19 dicembre al 6 gennaio 2021, dalle 10.00 alle 19.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30. Giardino dello Schiaccianoci: 12, 13 - 19,20 - 24 dicembre - 6 gennaio: dalle 11.00 alle 16.00, allo scoccare dell’ora, microshow con musiche; dalle 17.00 alle 19.30 luci e magiche nevicate accompagnano lo show. Il 25 dicembre e 1 gennaio l’attrazione sarà attiva solo il pomeriggio, dalle 15.00-19.30. ParlaBabboNatale: 12,13 – dal 19 al 25 dicembre: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; 25 dicembre dalle 15.00 alle 18.00. Dal 26 dicembre il grande ledwall riproporrà una selezione di letterine e messaggi di Babbo Natale. Mercatini: 12 e 13 dicembre e tutti i giorni dal 19 dicembre al 6 gennaio 2021, dalle 10.00 alle 19.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30.



I più letti della settimana: