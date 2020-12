Il Natale delle Meraviglie: Si accendono le luci sull’edizione 2020 che inaugura ufficialmente sabato 5 dicembre alle 17.00

Da ieri il centro storico di San Marino è avvolto nella calda atmosfera natalizia evocata dagli oltre 19 chilometri di scintillanti luminarie tutte da ammirare, che anticipano il primo fine settimana del Natale delle Meraviglie. L’appuntamento con l’inaugurazione ufficiale, alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati è per sabato 5 dicembre alle ore 17.00 in Piazza della Libertà, luogo come sempre al centro dell’evento, reso ancor più suggestivo dalle installazioni ispirate alla Favola dello Schiaccianoci.

L’edizione 2020, trasforma San Marino in un magico “luogo da Favola”, grazie ad allestimenti luminosi esclusivi “presi in prestito” dal mondo delle fiabe, che accolgono il visitatore già all’arrivo della funivia e lo accompagnano in un viaggio alla scoperta della tradizione natalizia con proiezioni, scenografie, luminarie e attività esperienziali regalando serenità alle famiglie che sceglieranno di visitare il Titano.

Le tante attrazioni che animeranno piazze e contrade fino al 6 gennaio sono ideate per intrattenere grandi e piccoli in piena sicurezza, grazie a speciali misure di contenimento e all’esclusivo protocollo Covid-security:

Il Giardino dello Schiaccianoci - Una sorprendente attrazione, ispirata al celebre racconto, attende i visitatori in Piazza della Libertà: il Grande Carillon è pronto ad aprirsi al rintocco dell’orologio di Palazzo Pubblico, con un micro-show tutto da scoprire, un vero spettacolo nello spettacolo con luci, musiche e magiche nevicate.

Presepe e Proiezioni artistiche - Un presepe su pedana circolare abbellirà lo spazio antistante alla Basilica del Santo, offrendo ai visitatori un set ideale per foto ricordo. Nelle ore serali l’installazione sarà resa ancor più spettacolare da proiezioni emozionali che inonderanno di colori Piazzale Domus Plebis.

Il ParlaBabboNatale - La Galleria Cassa di Risparmio si trasforma in un luogo magico in cui i bambini potranno leggere e imbucare le proprie letterine e soprattutto mettersi in contatto diretto con Babbo Natale, che risponderà loro, in diretta streaming, dalla sua casetta in Lapponia! La coinvolgente attrazione è organizzata in modo tale da evitare assembramenti. Inoltre a tutte le famiglie e ai bambini che visiteranno il ParlaBabboNatale verrà consegnato il “Libro delle Favole di Pharma Titano”, un piccolo manuale contenente le norme comportamentali a misura di famiglia, per vivere l’attrazione in serenità e sicurezza.

Mercatini, Sapori e Colori - I tradizionali mercatini di Via Eugippo, Via Donna Felicissima e Piazzale Cava Antica accoglieranno i visitatori con le caratteristiche baite in legno. I 39 espositori presenti propongono articoli da regalo, artigianato, prodotti tipici, food ed eccellenze “Made in San Marino.”

Alle iniziative tematiche si affianca l’offerta dei numerosi ristoranti in cui gustare le prelibatezze enogastronomiche locali, unita all’ampia scelta di negozi in cui fare shopping e acquistare i regali di Natale.

Il Natale delle Meraviglie “Un Luogo Da Favola”é prodotto da Nextime Eventi di Alberto Di Rosa con la Direzione Artistica di Simone Ranieri per la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ed é realizzato anche grazie alla collaborazione e al contributo di: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Pharmatitano, Banca San Marino-Ente Cassa Faetano, Marlù Gioielli, Energreen, Titanus Museum, Grafik Art, La Splendor Multiservice, Rainbow Sushibar, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Fior di Verbena e di tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita dell’evento.



Info: Entra nella Favola del Natale a San Marino: 5, 6, 7 e 8 dicembre, 12 e 13 dicembre e tutti i giorni dal 19 dicembre al 6 gennaio 2021, dalle 10.00 alle 19.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30.

Giardino dello Schiaccianoci: 5,6,7,8 - 12, 13 - 19,20 - 24 dicembre - 6 gennaio: dalle 11.00 alle 16.00, allo scoccare dell’ora, microshow con musiche; dalle 17.00 alle 19.30 luci e magiche nevicate accompagneranno lo show. Il 25 dicembre e 1 gennaio l’attrazione sarà attiva solo il pomeriggio, dalle 15.00-19.30.

ParlaBabboNatale: 5,6,7,8 - 12,13 – dal 19 al 25 dicembre: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; 25 dicembre dalle 15.00 alle 18.00. Dal 26 dicembre il grande ledwall riproporrà una selezione di letterine e messaggi di Babbo Natale.