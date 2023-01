Il Natale delle Meraviglie si prepara a vivere il lungo weekend dell’Epifania Il Viaggio Incredibile prosegue fino all’8 gennaio

Il Natale delle Meraviglie si prepara a vivere il lungo weekend dell’Epifania.

Nella festosa cornice del Centro Storico di San Marino prosegue Il Viaggio Incredibile di questo Natale delle Meraviglie che, anche in queste prime giornate del nuovo anno, ha dato il benvenuto a numerosissimi visitatori giunti sul Titano per vivere un’esperienza immersiva tra le tante attrazioni presenti: il Polar Express con incredibili show di suoni, luci e colori, la Fabbrica dei Giocattoli dedicata ai più piccoli, il Polar Park che propone l’immancabile pista di ghiaccio e magiche nevicate. Venerdì 6 gennaio Il Natale delle Meraviglie celebra l’Epifania con Le Fate Danzanti - Parata itinerante. I personaggi delle fiabe partiranno alle 15.00 dalla Fabbrica dei Giocattoli a Campo Bruno Reffi per sfilare in Centro Storico e intrattenere e salutare tutte le persone presenti. Le regine dei ghiacci, accompagnate da fatate danzatrici e da gnomi giocolieri, presenteranno un vero e proprio spettacolo itinerante con piccole performance nelle location più iconiche e suggestive, dedicate al mondo fantastico dei più piccini ma che tanto affascina anche gli adulti. Naturalmente non mancherà il personaggio della giornata, la Befana, che sarà presente alla Fabbrica dei Giocattoli. Sabato 7 e domenica 8 gennaio saranno i due giorni conclusivi del Natale delle Meraviglie con le attrazioni e gli show che animeranno piazze e contrade del Centro Storico della Repubblica di San Marino. Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com L’organizzazione dell’edizione 2022/2023 de Il Natale delle Meraviglie è stata affidata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo a NexTime Eventi di Alberto Di Rosa che darà vita agli show di “Un viaggio incredibile” sotto la direzione artistica di Simone Ranieri. Main sponsor dell’evento sarà il noto marchio di gioielli #BRAND. Saranno sponsor dell’evento Banca di San Marino, San Marino Outlet Experience, Grafikart, Titan Coop e Illusion Group. Tim San Marino, Salusland by Pharma Titano ed Energreen.sm saranno partner tecnici dell’evento. Il visual della campagna è curato da NexTime Eventi con la collaborazione di BBL Advertisting di Alessandra Lanzani e MOAB per la pianificazione media, lo “scatto magico” per la campagna de “Un viaggio incredibile” è di Simone Maria Fiorani.

c.s. Ufficio del Turismo

