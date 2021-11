Il Natale delle Meraviglie, tutto pronto per l’edizione 2021: inaugurazione sabato 27 novembre alle 17.00

L’atmosfera natalizia pervade già il centro storico e cresce l’attesa per il primo fine settimana dell’evento di punta della stagione turistica invernale sammarinese, il Natale delle Meraviglie. L’appuntamento con l’inaugurazione ufficiale, alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, è per sabato 27 novembre alle ore 17.00 in Piazza della Libertà, con il taglio del nastro e il via alle favolose proiezioni sui palazzi circostanti che regaleranno a tutti i presenti un’esperienza davvero unica! Quest’anno Il Natale delle Meraviglie sarà “Un’Opera Fantastica” da vivere appieno per tutti coloro che visiteranno San Marino. Ben 13 le location del centro storico allestite con installazioni, opere interattive, spazi-divertimento, mercatini e aree eventi. Già all’arrivo il visitatore inizierà la sua esperienza in un mondo magico dove la fantasia sarà la vera protagonista per stupire tutti, bambini e adulti. Il Bosco Incantato (Campo Bruno Reffi) – Un bosco incantato abitato da personaggi curiosi e particolari, con oltre cento alberi che daranno vita ad un giardino botanico nel quale le famiglie e i bambini potranno divertirsi. Da non perdere il presepe con sembianze cartoon intagliato nel legno. Il Villaggio degli Elfi (Ex pattinaggio) – 4 casette degli elfi accoglieranno i bimbi che potranno spedire le letterine a Babbo Natale e partecipare alla realizzazione di tanti giochi ricevendo anche un piccolo regalo. L’Opera d’Arte (Piazza della Libertà) – Un’installazione del Maestro Lunati (scenografo fra gli altri degli show di Dolce&Gabbana) “spaccherà” Piazza della Libertà. Dalla pavimentazione emergeranno opere d’arte che raggiungeranno un’altezza di oltre 3 metri. Proiezioni e illuminazioni scintillanti lasceranno tutti i presenti pieni di stupore. Il Razzo di Babbo Natale (Cantone della Funivia) – La terrazza panoramica ospiterà il razzo supersonico di Babbo Natale che proverà a partire per portare i regali a tutti i bambini ma che invece, alla fine, sceglierà di restare a San Marino. La Luce (Piazzale Domus Plebis) – Un’enorme stella cometa luminosa di oltre 12 metri brillerà nel piazzale adiacente alla Basilica del Santo. La Pista del Ghiaccio (Cava dei Balestrieri) - Torna in Cava dei Balestrieri la Pista del Ghiaccio per il divertimento di tutta la famiglia. La Pista del Ghiaccio ospiterà anche show tematici. La Tradizione (Via Donna Felicissima e Piazza Garibaldi) - Oltre ai mercatini della tradizione, si potranno ammirare delle favolose composizioni di palline di Natale giganti. #marluricaricamore (Orti Borghesi) – Gli Orti Borghesi ospiteranno degli spazi per i bambini che guidati da Cupido potranno giocare con arco e frecce. Il 4, 11, 18, 26 dicembre e il 1 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00, grazie all’aiuto dell’Associazione “I Lunghi Archi” e della “Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco” gli arcieri in erba potranno, facendo centro, far crescere la raccolta di fondi utili a donare al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Stato di San Marino un apparecchio per fornire O2 ad alti flussi, per le malattie respiratorie dei più piccini. La Slitta di Babbo Natale (Galleria Cassa di Risparmio) – La slitta di Babbo Natale sarà al sicuro nella Galleria di Piazzetta Titano, con Babbo Natale, per tutto il periodo dell’evento. I Mercatini e i Guardiani della Fiaba (Via Eugippo e Via Donna Felicissima) – Tornano i tradizionali mercatini: 32 baite natalizie con un’ampia scelta tra food, artigianato e oggettistica di cui 13 saranno in Via Donna Felicissima e 19 in Via Eugippo dove ognuno potrà trovare i regali più adatti e più originali per i propri cari. In Via Eugippo custodiranno i Mercatini i “Guardiani della Fiaba”. Decorazioni delle baite a cura della Fondazione CENTRO ANCH’IO Xmas Circus (Piazzale Stazione P2 bus) – Un tendone da circo ospiterà eventi spettacolari e microshow a rotazione dedicati ai bambini. Mattoncini sul Titano (Kursaal) – Al Centro Congressi Kursaal verrà allestita, nei giorni del 4 e 5 dicembre, una mostra esposizione di collezioni e opere costruite con i mattoncini Lego®. Saranno contemporaneamente organizzati eventi e laboratori. Ingresso gratuito. Show Itineranti (Contrade del Centro Storico) – 2 marching band rallegreranno con la loro musica il centro storico insieme a micro show visuali e spettacolari. Per le contrade anche due mascotte e, ovviamente, Babbo Natale! Trenino Polar Express Il caratteristico trenino su gomma accessibile a tutti collegherà le varie location del Natale delle Meraviglie fra loro oltre a rendere agevole il collegamento con i diversi parcheggi del centro storico. Capodanno (Piazzale Lo Stradone) – Piazzale Lo Stradone ospiterà la notte del 31 dicembre. Suonerà LoryG Dj ed è previsto uno spettacolo pirotecnico. Il Natale delle Meraviglie “Un’Opera Fantastica” é organizzato da Euforika con la Direzione Artistica di Andrea Prada per la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ed é realizzato anche grazie alla collaborazione e al contributo di Cassa di Risparmio, Marlù Gioielli e di tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita dell’evento. Quando Entra nella Favola del Natale a San Marino: 27 e 28 novembre, 4 e 5 dicembre, 8 dicembre, 11 e 12 dicembre e tutti i giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022, dalle 10.00 alle 19.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30. Requisiti per accedere a Mattoncini sul Titano e a Xmas Circus: In base all'art. 5 D.L. 188/2021, è obbligatorio esibire uno dei seguenti documenti: - San Marino Digital Covid Certificate, disponibile sul Fascicolo Sanitario elettronico di tutti i vaccinati assistiti ISS o EU Digital COVID Certificate - Carta di Vaccinazione AntiCovid-19; - Certificato anticorpale; - Certificato di avvenuta vaccinazione; - Certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l’ISS, presso le farmacie sammarinesi, o presso strutture sanitarie accreditate, nell’arco delle ultime 48 ore per tampone antigenico e 72 ore per tampone molecolare.

