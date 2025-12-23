“Il Natale delle Meraviglie – Una Storia Senza Tempo”, gli appuntamenti da non perdere

Nella Repubblica di San Marino prosegue la 23ª edizione de “Il Natale delle Meraviglie – Una Storia Senza Tempo”, l’evento che ha trasformato il Centro Storico in un luogo incantato di luci, atmosfere e attrazioni per tutte le età. Tutti i giorni, fino al 6 gennaio, si potranno vivere esperienze uniche tra mercatini, spettacoli, animazioni, pista di pattinaggio e attrazioni per tutta la famiglia nel Centro Storico Patrimonio UNESCO. Il Villaggio Senza Tempo a Campo Bruno Reffi è ideale per i più piccoli che potranno partecipare ad attività creative e divertirsi con la Giostra dei Cavalli, il Trenino Magico e il Bosco Incantato; inoltre fino al 25 dicembre sarà possibile incontrare Babbo Natale in persona. Ricco il calendario di Micro Spettacoli in programma fino al 6 gennaio in Centro Storico: Mercoledì 24 dicembre saranno Pillibora ed Elfio a portare allegria e divertimento con i loro variopinti costumi ispirati al magico mondo degli Elfi di Babbo Natale che dall’alto dei loro trampoli promettono di catturare l’attenzione di grandi e piccini. Giovedì 25 Dicembre tornerà il carismatico clown Otto Panzer, che nei panni del direttore di un circo strampalato, coinvolgerà il pubblico in numeri originali e divertenti, trasformando ogni spettacolo in un’esperienza unica e imprevedibile. Kalù con il suo Pappo Natale, un atipico ed eccentrico Babbo Natale giallo e il Laboratorio di Piccolo Circo, dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni, saranno i protagonisti dello spettacolo di venerdì 26 dicembre, martedì 30 dicembre, giovedì 1 gennaio e lunedì 5 gennaio. La Combriccola dei Lillipuziani divertirà i visitatori con numeri di giocoleria e animazione itinerante nelle giornate di sabato 27 dicembre, lunedì 29 dicembre, venerdì 2 gennaio. Ampio spazio all’intrattenimento musicale con l’allegra parata della Marching Band di Babbi Natale, domenica 28 dicembre, con l’esplosione di emozioni ed energia del coro “The Colours of Freedom” nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 gennaio. Non mancheranno i festeggiamenti di Capodanno in Piazza Sant’Agata con “Capodanno – 2000 Che Stories!”, una celebrazione degli iconici anni 2000 attraverso la musica indimenticabile di quel periodo. La pista si animerà fino alle 02.00 con il DJ Simone Dei Tos e la voce di Alice Danese. Brindisi di mezzanotte con Panettone e Bollicine. Inoltre venerdì 26, domenica 28 dicembre, domenica 4 e martedì 6 gennaio torna la Storia Senza Tempo con il viaggio irripetibile sull'Elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro, che dal 1932 al 1944 il ha collegato Rimini a San Marino. A conclusione del lungo periodo festivo, l’Epifania porterà con se un nutrito calendario di eventi dedicati a grandi e piccini, tra spettacoli e animazioni che saluteranno le festività natalizie in un atmosfera di festa e condivisione. Il Natale delle Meraviglie vi aspetta, da mercoledì 24 dicembre a martedì 6 gennaio, per immergervi in una Storia Senza Tempo tra attrazioni e allestimenti che animeranno il Centro Storico di San Marino. Programma completo su www.visitsanmarino.com L’organizzazione dell’edizione 2025/2026 de Il Natale delle Meraviglie è stata affidata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo a NexTime Eventi di Alberto Di Rosa sotto la direzione artistica di Simone Ranieri. Main sponsor dell’evento: #BRAND Gioielli, San Marino Outlet, Giochi del Titano. Sponsor: Errepiù - Omoda e Jaecoo (Concessionaria Rimini e provincia), Grafik Art, Titancoop. Partner tecnico: Cassa di Risparmio. Media Partner: San Marino RTV. Partner per la pianificazione media: MOAB. Le immagini saranno realizzate da Evolvency.

C.s. - Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino








