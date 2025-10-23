Il Nazra Palestine Short Film Festival torna a San Marino

Il prossimo 29 ottobre Nazra Palestine Short Film Festival torna a San Marino per il secondo anno consecutivo. A partire dalle 21, al Cinema Concordia, cinque cortometraggi legati a Palestina e Israele. Le pellicole proposte offrono sguardi diversi ma complementari sulla Palestina, intrecciando memoria, perdita e resistenza. Faces Under Fire racconta il conflitto interiore di chi rimane a Gaza tra solitudine e difficoltà quotidiane. Emptiness mostra il dolore e la resilienza di chi cerca un ritorno possibile tra le macerie della guerra; The Flowers Stand Silently, Witnessing riflette sulla memoria coloniale e sul potere delle immagini, mentre Vibrations from Gaza dà voce ai bambini sordi che percepiscono la guerra attraverso le vibrazioni del mondo intorno a loro; infine Khaled and Nema racconta con tenerezza e fantasia la missione di un bambino per salvare il suo villaggio, Durante la serata, sarà presente l’ospite Michela Monte, giornalista rientrata a Rimini dopo aver partecipato al Global Sumud Flotilla, per un momento di testimonianza, dialogo e confronto con il pubblico in sala, a margine delle cinque proiezioni previste nella cornice della tappa sammarinese del Nazra Palestine Short Film Festival. L’appuntamento è per il 29 ottobre, ore 21, presso il Cinema Concordia di Borgo Maggiore. Sessanta minuti di cortometraggi nei quali verranno proposti i vincitori dell’edizione 2025 del Festival che sta girando la penisola, dopo aver esordito a Milano il 9 ottobre.

I titoli:

Faces Under Fire (Sezione: Fuori Concorso) Regia: Rajaa Khaled Ayesh Paese: Palestina – Gaza Anno: 2024 Durata: 6’ Il film segue Youssef, un giovane clown di Gaza che cerca di portare gioia ai bambini nonostante il disastro, la solitudine e la perdita della sua famiglia. Attraverso il suo sguardo, emerge il profondo conflitto interiore di chi tenta di restare umano sotto le bombe.

Emptiness (sezione gaze on Gaza): Regia: Hossam Hamdi Abu Dan Paese: Gaza - Palestina Anno: 2024 Durata: 9’26” “Emptiness” racconta la storia di Bilal e il suo viaggio verso casa, durante il quale incontra persone che riflettono la sua stessa sofferenza a causa della guerra e la devastazione che li circonda.

The Flowers Stand Silently, Witnessing (sezione: opere sperimentali): Diretto da Theo Panagopoulos Paese: UK Anno: 2025 Durata: 17’ Durante il mandato britannico, un missionario scozzese filma la flora selvatica in Palestina. Quando il regista scopre l’archivio ormai dimenticato, decide di riappropriarsene. Questo delicato film ridiscute il ruolo della produzione di immagini come strumento di testimonianza ma anche di violenza, in particolare in rapporto al legame tra persone e terra.

Vibrations from Gaza (sezione documentari): Diretto da Rehab Nazzal Paese: Canada, Palestina Anno: 2023 Durata: 16’ Un documentario sulle esperienze dei bambini sordi di Gaza. Nati e cresciuti sotto assedio, Amani, Musa, Israa e altri, forniscono vividi racconti dei bombardamenti e della presenza costante di droni nel loro cielo, degli attacchi missilistici sentiti attraverso le vibrazioni nell’aria, del tremore del terreno e della risonanza degli edifici che crollano. Il film si interroga sull’origine della loro perdita di udito.

Khaled and Nema (sezione fiction): Diretto da Sohail Dahdal Paese: Palestina – Gaza Anno: 2023 Durata: 17’ Khaled, un bimbo beduino di 10 anni, e la sua fedele capretta Nema, sono pronti ad imbarcarsi in una missione impossibile: far tornare la memoria a Abu Mariam, che ha l’Alzheimer, e salvare il loro villaggio dalla demolizione dell’esercito israeliano.

L’evento in programma sul Titano è curato dal collettivo “San Marino per la Palestina”, che da novembre 2023 organizza attività, manifestazioni, momenti culturali e di confronto per stimolare un impegno concreto e reale delle istituzioni a sostegno della causa palestinese. La serata è patrocinata dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura, la Giunta del Castello di Fiorentino e si svolgerà in collaborazione con gli Istituti Culturali. La partecipazione all’evento è gratuita, durante la serata sarà possibile fare una donazione al Nazra film festival.







