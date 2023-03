Il nostro impegno verso una società sempre più inclusiva, a tutela dei Diritti delle persone con disabilità

Il nostro impegno verso una società sempre più inclusiva, a tutela dei Diritti delle persone con disabilità.

Ricordiamo la possibilità di firmare le tre Istanze d'Arengo proposte dall'associazione: - La prima riguarda l'adozione di alcune scelte di carattere ovviamente politico, funzionali e organiche ad una svolta culturale che appare più che mai necessaria. Si richiede un cambiamento tale, da poter più opportunamente elaborare politiche e prassi per la disabilità secondo il modello "sociale" basato sui Diritti Umani e indicato dalla Convenzione ONU. Il testo dell''Istanza è disponibile a questo indirizzo internet dove chi vuole può anche sottoscriverla. - La seconda solleva un argomento che, per determinati aspetti per tanti è ancora tabù: garantire il Diritto alla salute sessuale e riproduttiva alle persone con disabilità. Il testo dell''Istanza è disponibile su internet e chi vuole può sottoscriverla. - La terza tocca le disabilità sottorappresentate, ovvero quelle invisibili, oppure tutti quei casi in cui lo svantaggio cresce e si stratifica a causa della compresenza di più condizioni di difficoltà (le cosiddette discriminazioni multiple). Avanziamo semplicemente una proposta di sensibilizzazione, richiamando come caso studio in tal senso, quello delle persone LGBT. Per visionarne il testo e sottoscriverla cliccare qui. Questi tre argomenti sono alcuni dei temi al centro della 16° Conferenza degli Stati Parte della Convenzione, che si svolgerà presso la sede delle Nazioni Unite, a New York, dal 13 al 15 giugno 2023, a cui l’associazione parteciperà da remoto. --- Di seguito, invece, segnaliamo: - 5 Maggio, Giornata Europea della Vita Indipendente, appuntamento presso la Sala Montelupo per riaffermarne i concetti e spiegare le possibili risposte al Diritto all’autonomia e all’autodeterminazione per le persone con disabilità (art.19 Convenzione ONU). Su questo fronte, San Marino deve ancora adeguarsi. - A proposito di coerenza con il rispetto dei Diritti, segnaliamo sommessamente che mancano 537 giorni ai prossimi Giochi Paralimpici di Parigi2024 e non ci risulta che sia stata ancora chiarita a San Marino, e soprattutto a livello internazionale, la questione del mancato riconoscimento del Comitato Paralimpico Sammarinese. Temiamo che si profili un altro quadriennio di indifferenza e di Diritti negati. - Torneremo presto a parlare, inoltre, del Prontuario Nomenclatore previsto dal Decreto Delegato n.14 del 1 febbraio 2018, questo “mistero buffo” che, per come è regolata attualmente la fornitura degli ausili, stride un pochino con la garanzia dell’affermazione del Diritto all’assistenza. I Nomenclatori Tariffari sono strumenti a disposizione della cittadinanza, per sapere con chiarezza e in modo trasparente quando, come e per chi lo Stato interviene nell’erogazione di un determinato sostegno, ausilio, protesi ecc. (spese, modalità di rinnovo e tempistiche) e i casi, invece, dove l'utente è chiamato a compartecipare in toto o in parte alle spese. - Dopo la positiva esperienza del 2014, San Marino ospiterà la 2°Conferenza europea dell’UNTWO sul turismo accessibile. Sarà una buona occasione, speriamo, non solo per far conoscere il nostro Paese, ma anche per migliorare in termini di accessibilità le nostre strutture ricettive, i servizi, i luoghi d’interesse e per rilanciare il Progetto “San Marino per tutti”, abbandonato un po’ a se stesso. --- Il nostro impegno verso una società sempre più inclusiva continua, dunque, sempre disponibili a collaborare con le Istituzioni, la Commissione CSD ONU e le altre associazioni che si occupano di disabilità: presto pubblicheremo tutte le info e gli aggiornamenti de “Tuttavia…che Spettacolo! l’Evento a carattere culturale, sportivo e terapeutico legato al mondo dei motori che si terrà nelle giornate 1, 2 e 3 settembre. Dopodiché, contiamo, di realizzare un’Iniziativa celebrativa del 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, che si celebrerà il 10 dicembre 2023, legata a quello che appare sempre più come il problema dei problemi, ovvero la mancanza a San Marino, per quanto riguarda la tutela alle discriminazioni, di una figura di riferimento alla quale potersi rivolgere in caso di mancata applicazione della legge. Un’Autorità autonoma ed indipendente a cui affidare il compito di raccogliere le contestazioni delle persone con disabilità e di fornire loro la dovuta assistenza nel caso in cui vengano violati i loro Diritti. Cogliamo l’occasione, infine, per invitare la cittadinanza all’Inaugurazione della Stele commemorativa dell’Arengo delle famiglie delle persone con disabilità ,che si terrà mercoledì 15 marzo, alle ore 13:15 presso i giardini Scuole Secondarie Superiori – Contrada Santa Croce in Città, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

Cs - Attiva-Mente

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: