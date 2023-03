Il nostro impegno verso una società sempre più inclusiva, a tutela dei Diritti delle persone con disabilità

Ricordiamo in apertura la possibilità di firmare le tre Istanze d'Arengo proposte dall'associazione:

- La prima riguarda l'adozione di alcune scelte di carattere ovviamente politico, funzionali e organiche ad una svolta culturale che appare più che mai necessaria. Si richiede un cambiamento tale, da poter più opportunamente elaborare politiche e prassi per la disabilità secondo il modello "sociale" basato sui Diritti Umani e indicato dalla Convenzione ONU.

- La seconda solleva un argomento che, per determinati aspetti per tanti è ancora tabù: garantire il Diritto alla salute sessuale e riproduttiva alle persone con disabilità.

- La terza tocca le disabilità sottorappresentate, ovvero quelle invisibili, oppure tutti quei casi in cui lo svantaggio cresce e si stratifica a causa della compresenza di più condizioni di difficoltà (le cosiddette discriminazioni multiple). Avanziamo semplicemente una proposta di sensibilizzazione, richiamando come caso studio in tal senso, quello delle persone LGBT.

Questi tre argomenti sono alcuni dei temi al centro della 16° Conferenza degli Stati Parte della Convenzione, che si svolgerà presso la sede delle Nazioni Unite, a New York, dal 13 al 15 giugno 2023, a cui l’associazione parteciperà da remoto.