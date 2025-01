Il noto shoe designer italiano Marco Delli, in partnership con il prestigioso produttore messicano di calzature Karosso, ha creato Titan Steps la sneaker ufficiale del Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka

Il noto shoe designer italiano Marco Delli, in partnership con il prestigioso produttore messicano di calzature Karosso, ha creato Titan Steps la sneaker ufficiale del Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka.

– Il team del Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka indosserà Titan Steps, la calzatura nata dalla collaborazione tra Marco Delli e Karosso che celebra la fusione tra artigianato tradizionale e design innovativo, riflettendo lo spirito del patrimonio culturale e artistico di San Marino. Delli e Karosso si aggiungono quindi ai Gold Sponsor del Padiglione con grande soddisfazione del Commissario Generale Filippo Francini. Nato a Los Angeles negli anni '90, il marchio Marco Delli - specializzato in scarpe, giacche di pelle e accessori fatti a mano in Italia, con l’impiego di pellami di lusso e di metodi di trattamento moderni e unici - ha ottenuto il riconoscimento di celebrità come Lenny Kravitz, Elton John, Will Smith, Rod Stewart, Eva Mendes, Sharone Stone, Madonna. Marco Delli rende ogni pezzo un'opera d'arte concettuale da indossare. Karosso è il marchio messicano leader a livello nazionale e internazionale nella produzione di calzature che, da oltre 30 anni, si dedica allo sviluppo di prodotti che aiutano gli atleti a migliorare le proprie prestazioni grazie a un perfetto equilibrio tra design, confort e qualità. La visione creativa e brillante di Marco Delli unita all'esperienza manifatturiera e alle tecniche di produzione all'avanguardia di Karosso, ha dato luogo, per la calzatura realizzata per il Padiglione di San Marino all’Expo giapponese, a un design che coniuga l'estetica semplice con i materiali eco-friendly.

cs Expo San Marino 2025

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: