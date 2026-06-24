Il nuovo Nunzio Apostolico presenta le credenziali ai Capitani Reggenti

Il nuovo Nunzio Apostolico presenta le credenziali ai Capitani Reggenti.

La Chiesa di San Marino-Montefeltro accoglie con vivo compiacimento la presentazione delle credenziali di Sua Eccellenza Mons. Edgar Peña Parra, Nunzio Apostolico presso l’Italia e la Repubblica di San Marino. Sin dalla nomina, avvenuta lo scorso 30 marzo, la comunità diocesana ha espresso gratitudine a Sua Santità Papa Leone XIV per la paterna attenzione rivolta alle comunità ecclesiali in Italia e, in modo particolare, a San Marino. Al nuovo Nunzio Apostolico la comunità diocesana manifesta la propria vicinanza e assicura il sostegno della preghiera, perché possa svolgere con frutto il ministero affidatogli dal Santo Padre. Nel difficile contesto internazionale, segnato da guerre e dalla ricerca degli interessi di pochi, la comunità diocesana condivide la convinzione che solo una pace disarmata e disarmante meriti l’impegno di tutti. Questo impegno interpella in modo particolare i piccoli Stati, la cui esperienza diplomatica rappresenta un tesoro prezioso, e le comunità cristiane, chiamate a essere operatrici di riconciliazione. Fin d’ora, la comunità diocesana riunita attorno al suo Vescovo, S.E. Mons. Domenico Beneventi, affida il ministero di Mons. Edgar Peña Parra all’intercessione dei Santi Patroni Leone e Marino e della Beata Vergine Maria delle Grazie.

C.s. Diocesi San Marino Montefeltro





S.E. Mons. Edgar Peña Parra, Arcivescovo titolare di Telepte e nuovo Nunzio Apostolico presso l’Italia e la Repubblica di San Marino, presenta oggi le proprie credenziali alle LL. EE. i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino. La nomina di Mons. Edgar Peña Parra, disposta da Papa Leone XIV lo scorso 30 marzo, segna l’avvio del suo servizio diplomatico presso le due realtà affidate alla rappresentanza pontificia. Un profilo di servizio alla Santa Sede S.E. Mons. Edgar Peña Parra è nato a Maracaibo (Venezuela) il 6 marzo 1960. Con l’ordinazione presbiterale, avvenuta il 23 agosto 1985, è stato incardinato nella Diocesi di Maracaibo. È Laureato in Diritto Canonico e conosce seguenti lingue: spagnolo, italiano, inglese, francese, portoghese e serbo-croato. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1º aprile 1993, ha prestato successivamente la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Kenya, Jugoslavia, presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, nelle Nunziature Apostoliche in Sud Africa, Honduras e Messico. Nominato Arcivescovo titolare di Telepte l’8 gennaio 2011, ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 5 febbraio 2011, ricoprendo l’ufficio di Nunzio Apostolico in Pakistan dal 2001 al 2014 e di Nunzio Apostolico in Mozambico dal 21 febbraio 2015. Quindi è stato nominato Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. La presentazione delle credenziali a San Marino si inserisce ora nel nuovo incarico affidatogli al servizio della Santa Sede.



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