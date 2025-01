Il nuovo sito web del Comune di Riccione è online: digitalizzazione, semplificazione e accessibilità al servizio dei cittadini

Il Comune di Riccione annuncia il lancio del nuovo sito web istituzionale, accessibile all’indirizzo www.comune.riccione.rn.it. Questo aggiornamento rappresenta un importante traguardo nel percorso di innovazione digitale, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei cittadini nell’accesso ai servizi pubblici. Il nuovo portale, interamente rinnovato nella grafica e nei contenuti, è stato realizzato seguendo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che definiscono standard per la chiarezza, la trasparenza e l’accessibilità dei siti della pubblica amministrazione (Pa). La struttura è stata progettata per facilitare la navigazione degli utenti, consentendo un accesso rapido e intuitivo alle informazioni e ai servizi offerti dal Comune. L’architettura del portale si articola in quattro sezioni principali: “Amministrazione”, con informazioni sugli uffici e i documenti istituzionali; “Novità”, che raccoglie comunicati stampa, avvisi e notizie; “Servizi”, dedicata alla modulistica e alle informazioni necessarie per accedere ai servizi comunali; e “Vivere il Comune”, con notizie su eventi e luoghi di interesse del territorio. Inoltre, la possibilità di navigare per argomenti rende ancora più semplice accedere alle pagine relative a specifiche tematiche. L’amministrazione ha sottolineato che il progetto è stato realizzato grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nell’ambito della misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, parte del programma Pa digitale 2026. L’investimento di 280mila euro ha permesso di sviluppare un portale che risponde pienamente agli standard di design e usabilità di Designers Italia, piattaforma promossa dall’AgID per migliorare l’esperienza utente nei siti pubblici. Nel corso dei mesi precedenti, il team di redattori è stato coinvolto nell’analisi e raccolta delle informazioni e in un percorso di formazione mirato all’utilizzo del nuovo portale. L’amministrazione ha ribadito l’importanza di questo processo formativo, considerandolo un elemento fondamentale per garantire una gestione efficace e professionale del sito. Secondo quanto evidenziato, la digitalizzazione dei servizi pubblici non è solo una questione di strumenti tecnologici, ma richiede anche un continuo aggiornamento delle competenze di chi lavora per l’ente. La partecipazione attiva dei dipendenti ha permesso di valorizzare questo progetto e di assicurare un servizio di qualità ai cittadini. Contestualmente al lancio del nuovo sito, è stata introdotta anche l’applicazione “Municipium”, una piattaforma multicanale che consente ai cittadini di ricevere notifiche su eventi e avvisi, oltre a segnalare problematiche direttamente agli uffici competenti. L’app, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android, rappresenta un ulteriore passo verso un’amministrazione più moderna, vicina e accessibile. Tutte le informazioni sul nuovo sito e sull’app Municipium sono disponibili all’indirizzo www.comune.riccione.rn.it.

cs Comune di Riccione