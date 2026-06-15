Il P.S.R.S. continua gli incontri post Congresso

Il Partito Socialista Riformista Sammarinese (PSRS) prosegue il percorso di incontri con i Partiti ed i Movimenti presenti nel panorama politico Istituzionale, come previsto dalla Mozione Conclusiva del recente Congresso, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le forze rappresentate in Consiglio Grande e Generale, rinvigorire l’azione politica ed istituzionale e consolidare i rapporti esistenti. A seguito del primo incontro svoltosi mercoledì scorso, nella giornata di oggi, lunedi, i vertici del P.S.R.S. hanno incontrato le delegazioni del Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD), guidata dal Segretario Luca Lazzari e di Repubblica Futura, con alla testa il Coordinatore Marco Podeschi. La delegazione del P.S.R.S. era composta dal Segretario Rossano Toccaceli, dal Presidente Paride Andreoli, la Consigliera Giovanna Cecchetti, Alessia Pieroni, Daniela Bellusio e Renzo Renzi. Nel corso del primo incontro col il PSD, il Segretario Toccaceli ha ringraziato i rappresentanti del PSD per aver accolto l’invito, ripercorrendo le fasi salienti del recente Congresso Generale, svoltosi lo scorso 31 gennaio, che ha segnato il passaggio dal Movimento Ēlego a Partito, con l’adozione di una nuova simbologia e denominazione. Una svolta strutturale importante che, tuttavia, non ha modificato l’identità politica né ha intaccato i valori e gli ideali socialisti di riferimento. Toccaceli ha, inoltre, auspicato la volontà di un impegno comune per un futuro condiviso, attraverso la ripresa di un percorso di aggregazione socialista. Il Presidente Paride Andreoli ha, quindi, ripercorso la storia di tale prospettiva aggregativa, ricordando come proprio Ēlego ne fosse stato promotore già nel 2022 e come il PSD rappresentò la prima forza politica incontrata, in virtù di affinità reali, ma che purtroppo non raggiunsero l’obiettivo sperato. Dal canto suo, il Segretario del PSD Luca Lazzari ha evidenziato come la frattura del 2009 abbia certamente lasciato un segno, ma possa oggi considerarsi ampiamente superata. Ha quindi espresso piena disponibilità a riprendere con convinzione il percorso di aggregazione insieme al P.S.R.S., sottolineando la necessità di rafforzare i rapporti tra i due partiti e di iniziare fin da subito a tradurre tale volontà in impegni concreti.

Il Capogruppo del PSD Matteo Rossi ha ulteriormente rafforzato questa prospettiva, evidenziando come sia importante avviare un percorso comune, auspicando fin da ora un lavoro condiviso sui progetti di legge. Giovanna Cecchetti ha sottolineato che il PSD può rappresentare un naturale interlocutore per il P.S.R.S.: “abbiamo ideali simili, radici condivise e nature affini. Pertanto mi auguro un confronto sul piano istituzionale e politico. Nel corso degli incontri, i macro temi affrontati, su proposta del P.S.R.S., sono stati l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea; l’ISS; il progetto del trenino tra Borgo Maggiore e Città. Nella giornata odierna si è, inoltre, svolto il secondo incontro con Repubblica Futura, il cui Coordinatore ha esordito ringraziando la sensibilità politica del P.S.R.S. nel cercare il dialogo anche con le forze di opposizione, ricordando come tra le due forze politiche vi siano sempre stati buoni rapporti. Ha, inoltre, sottolineato come, in una fase politica così delicata, sia fondamentale confrontarsi, perché senza dialogo non c’è politica. Il Presidente, Andreoli, ha ripercorso alcune tappe politiche ed istituzionali del passato, che ha visto il partito di sinistra condividere con Alleanza Popolare, un percorso di Governo per alcuni anni. Nel corso dell’incontro ha preso parola il Consigliere Giovanna Cecchetti, sottolineando l’intenzione del P.S.R.S. di affrontare con chiarezza gli argomenti e i problemi a cui il Paese si trova di fronte, rinnovando l’impegno politico ed istituzionale e auspicando un rapporto fra tutte le componenti nell’interesse del nostro Paese. A proseguire Mario Venturini, Presidente Onorario di Repubblica Futura, il quale ha osservato come vi sia condivisione circa tutti gli argomenti proposti, a partire dall’importanza della comunicazione e del confronto tra le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, soprattutto quando si tratta di regole che appartengono a tutti. Il P.S.R.S. conferma, quindi, la propria volontà di proseguire nel percorso di dialogo e confronto con tutte le forze presenti nello scacchiere politico, nella convinzione che l’aggregazione socialista possa rappresentare ancor oggi un punto di partenza ed un valore strategico per il futuro del Paese.

C.s. - P.S.R.S.







