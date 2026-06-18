Il P.S.R.S. continua gli incontri post Congresso

Il Partito Socialista Riformista Sammarinese prosegue il percorso di incontri con i Partiti ed i Movimenti presenti nello scacchiere politico sammarinese, come previsto dalla Mozione Conclusiva del suo Congresso, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e il confronto sui principali temi di interesse nazionale. La Delegazione del P.S.R.S. era composta dal Segretario Rossano Toccaceli, dal Presidente Paride Andreoli, dalla Consigliera Giovanna Cecchetti, Mauro Casadei e Renzo Renzi. Dopo i precedenti incontri con le forze di maggioranza e opposizione, il confronto è proseguito nella giornata di mercoledì 17 c.m. con una Delegazione di Libera. L’incontro si è svolto in un clima franco e costruttivo, affrontando sia aspetti di politica generale, sia alcune delle principali criticità che interessano l’attuale fase istituzionale ed economica del Paese. Nel corso del confronto sono emersi elementi di riflessione sul percorso politico che ha portato alla nascita del PSRS e alle recenti adesioni, evidenziando anche le dinamiche maturate nell’area riformista e le evoluzioni delle precedenti esperienze politiche comuni. È stata condivisa una sostanziale convergenza su diversi temi strategici, a partire dalle politiche europee. Le due Forze politiche condividono la necessità di raggiungere la definizione dell’Accordo di Associazione con l’E.U., sostenuto da sempre, con l’auspicio di concludere in tempi ragionevoli l’accordo. Ampio spazio è stato dedicato alla situazione di Banca di San Marino e al sistema bancario. È emersa la necessità di un confronto approfondito all’interno della maggioranza per chiarire prospettive e scelte future, anche alla luce degli sviluppi attesi sul piano giudiziario. È stato, inoltre, evidenziato come eventuali interventi pubblici debbano essere accompagnati da discontinuità nella governance e da un ripensamento complessivo degli assetti. Sul fronte dei conti pubblici, le delegazioni hanno riscontrato una sostanziale sintonia sull’esigenza di maggiore rigore, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse, anche alla luce delle eventuali criticità e di ponderare maggiormente su quelle spese ritenute al momento non sostenibili economicamente e non necessarie. Ulteriore preoccupazione è stata espressa rispetto al tema delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione e negli Enti Pubblici, evidenziando la necessità di criteri più rigorosi, trasparenti e coerenti con i reali fabbisogni del sistema, al fine di calmierare la spesa e continuare a ridurre il debito pubblico. Nel corso dell’incontro è stato, inoltre, condiviso l’obiettivo di rafforzare la capacità della maggioranza di affrontare e risolvere i dossier ancora aperti, superando difficoltà decisionali e ritardi che rischiano di compromettere l’efficacia dell’azione di governo. Al termine i due partiti ritengono necessario continuare il confronto e tenere aperto un canale di dialogo. Il P.S.R.S. conferma la volontà di proseguire questo ciclo di incontri con spirito costruttivo e pragmatico, nella convinzione che il confronto tra le forze politiche rappresenti uno strumento fondamentale per individuare soluzioni concrete e condivise nell’interesse del Paese.

C.s. - Psrs







