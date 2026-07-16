Il P.S.R.S. esprime soddisfazione per la decisione del Coreper

Il P.S.R.S. esprime soddisfazione per la decisione del Coreper.

Il Partito Socialista Riformista Sammarinese esprime profonda soddisfazione per l’adozione, da parte del Coreper – il Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri dell’Unione Europea – dell’Accordo di Associazione tra la Repubblica di San Marino e l’Unione Europea. Si tratta di un passaggio fondamentale ed altamente significativo nel percorso di avvicinamento della Repubblica al sistema europeo, che conferma il buon esito di un negoziato lungo, articolato e complesso. L’approvazione in sede Coreper rappresenta infatti uno snodo decisivo dell’iter, aprendo concretamente alla fase della firma dell’Accordo e alle successive procedure di ratifica da parte delle istituzioni competenti. Il P.S.R.S. intende sottolineare con forza l’eccellente lavoro svolto dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, che ha guidato con competenza, determinazione e visione strategica un confronto negoziale particolarmente delicato. In un contesto europeo non privo di difficoltà e rallentamenti, il risultato raggiunto testimonia la capacità della Repubblica di affermare con credibilità le proprie istanze e i propri interessi. L’Accordo di Associazione rappresenta per San Marino una scelta strategica ed irreversibile, capace di rafforzare l’integrazione nel mercato interno europeo, ampliare le opportunità di sviluppo economico e garantire maggiore certezza giuridica per cittadini e imprese. È un passaggio coerente con la vocazione europea del Paese e con la responsabilità delle istituzioni di accompagnare con determinazione questo percorso, dando piena attuazione agli impegni assunti e consolidando il posizionamento internazionale della Repubblica. Con questo risultato, San Marino compie un salto di qualità storico, proiettandosi con maggiore forza, autorevolezza e stabilità nel contesto europeo. È un momento che segna il futuro della nostra Piccola Grande Repubblica, rafforzandone identità, opportunità e prospettive di crescita per le nuove generazioni.

c.s. Partito Socialista Riformista Sammarinese

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