Il P.S.R.S. incontra Domani Motus Liberi e RETE

Il Partito Socialista Riformista Sammarinese, ha incontrato martedì 7 luglio scorso, le Delegazione di Domani Motus Liberi e RETE, appuntamenti post Congresso, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo ed il confronto sui principali temi di interesse generale. La Delegazione del P.S.R.S. era composta dal Presidente Paride Andreoli, dalla Consigliera Giovanna Cecchetti e dai Membri della Segreteria Politica Daniela Bellusio, Mauro Casadei e Renzo Renzi. L’incontro si è svolto in un clima franco e costruttivo, affrontando sia aspetti di politica generale, sia alcune delle principali criticità che interessano l’attuale fase istituzionale ed economica del Paese. Nel corso del confronto con Domani Motus Liberi si sono affrontati temi di grande importanza e di rilievo politico ed istituzionale, con al centro dell’attenzione l’accordo di Associazione con l’E.U., il caso Bulgaro e la situazione legata alla B.S.M. I rappresentanti del P.S.R.S. hanno ribadito la necessità di raggiungere la firma dell’accordo, obiettivo condiviso dalla controparte, la quale intende però conoscere in maniera concreta i pro ed i contro. Tralasciando la questione Bulgara, di cui è al centro dell’attenzione, non tanto e solo, mediatica, ma soprattutto in ambito giuridico, il contesto dell’Istituto bancario rileva invece una forte attenzione delle parti, consapevoli del valore di una banca a disposizione del cittadino, nata oltre 100 anni orsono. I vertici del PSRS non si sono sottratti al dialogo che li ha portati ad uscire dalla Lista di “Alleanza Riformista” e perseguire il proprio obiettivo, lontano dai valori del neonato partito di A.R. Durante il confronto con RETE si sono approfonditi diversi temi, che hanno registrato molteplici divergenze sul piano politico ed alcune convergenze sul piano strutturale, basando la politica economica con importanti progetti. Il confronto ha comunque aperto la porta per un futuro dialogo su temi di reciproca attenzione, nell’interesse generale del Paese. Il P.S.R.S., in attesa dell’ultimo incontro, ritiene che le riunioni svolte hanno dato la possibilità di ampliare la conoscenza, sia degli argomenti, che delle posizioni dei partiti di maggioranza e di opposizione, confermando la volontà di continuare a tenere aperto il percorso del confronto con le forze politiche presenti in Consiglio Grande e Generale, certo che il dialogo rappresenti uno strumento sostanziale per ricercare soluzioni tangibili e condivise nell’interesse del Paese.

C.s. - P.S.R.S.







