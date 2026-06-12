Il P.S.R.S. incontra il Partito di maggioranza relativa

Il Partito Socialista Riformista Sammarinese (PSRS) ha avviato una serie di incontri con i Partiti ed i Movimenti presenti nello scacchiere politico della Repubblica di San Marino, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con i Partiti presenti in Consiglio Grande e Generale, consolidare i rapporti politici e continuare la collaborazione con l’alleato di Coalizione e con la maggioranza di Governo per dare maggiore efficace all’azione politica ed Istituzionale. Il primo incontro si è svolto mercoledì scorso con il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS), la cui folta Delegazione era guidata dal Segretario Generale Venturini. La Delegazione del P.S.R.S. era composta da Rossano Toccaceli, Paride Andreoli, Giovanna Cecchetti, Alessia Pieroni, Daniela Bellusio e Renzo Renzi. Nel corso dell’incontro, il Segretario Rossano Toccaceli ha ringraziato la DC per aver accolto l’invito, ripercorrendo il cammino del movimento, dalla fase di Ēlego fino al Congresso Generale dello scorso gennaio, che ha sancito la trasformazione in Partito. Una svolta strutturale importante, ha sottolineato, ma che non ha modificato l’identità politica: idee e valori sono, e resteranno, gli stessi, rafforzando di fatto i valori e gli ideali Socialisti, già presenti nel precedente Movimento e nella stessa Dirigenza. Il Segretario Toccaceli ha ribadito come il P.S.R.S., presente in ogni occasione di confronto, si sia sempre posto in maniera costruttiva ed al fianco della maggioranza, nella quale riconosce un ruolo centrale proprio nella DC. In quest’ottica, il Partito ha espresso la volontà di rafforzare ulteriormente il rapporto, chiedendo una collaborazione più stretta, uno scambio continuo di idee e un confronto costante per migliorare e rinvigorire l’azione politica. Tra i temi affrontati, ampio spazio è stato dedicato all’Accordo di Associazione con l’ Unione Europea, dossier sul quale il P.S.R.S. ha confermato il proprio pieno allineamento con la stessa maggioranza e con i partiti di opposizione che condividono questo percorso. Tra i progetti condivisi è stato richiamato anche quello del trenino Borgo-Città, infrastruttura ritenuta strategica e sostenuta da entrambe le forze politiche. Il Presidente, Paride Andreoli, ha evidenziato come una collaborazione più serrata sul piano politico rappresenti una garanzia ulteriore di stabilità e governabilità: “anche noi abbiamo partecipato al positivo risultato elettorale della coalizione, pertanto riteniamo che l’intera coalizione in questo frangente sia unita e che ogni componente faccia la sua parte e che sia in grado di farla”. A nome della Delegazione Democristiana, Giancarlo Venturini ha sottolineato il risultato importante e solido ottenuto alle scorse elezioni, grazie al contributo di tutte le forze politiche, che ha portato a 26 consiglieri la nostra Coalizione. Ha inoltre riconosciuto ed apprezzato il costante sostegno del P.S.R.S. alle posizioni della maggioranza, ringraziando anche la Consigliera Cecchetti per la partecipazione ai tanti incontri di maggioranza e per il suo lavoro in aula Consiliare. Durante il lungo confronto sono intervenuti diversi rappresentati della Democrazia Cristiana, in maniera puntuale e molto apprezzata da parte della Delegazione Socialista. Venturini ha, infine, evidenziato come il rapporto tra DC e PSRS, così come in precedenza con Ēlego, sia sempre stato improntato a un confronto positivo e propositivo, concludendo con l’auspicio di costruire un rapporto sempre più costruttivo e solido. Il ciclo di incontri proseguirà nelle prossime settimane con le altre forze politiche, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e contribuire alla stabilità ed allo sviluppo del Paese.

C.s. Partito Socialista Riformista Sammarinese (PSRS)







