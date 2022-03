Il padiglione di San Marino all'Expo Dubai ospita la mostra 'Colori per la Pace' Protagoniste le illustrazioni di bambini provenienti da 136 paesi del mondo che condividono disegni e messaggi di pace

In un momento storico attuale come quello che stiamo attraversando risulta importante più che mai lottare a favore della pace. Nel contesto di Expo, una vetrina di scambio e di visibilitá che vede coinvolti 192 paesi, il Padiglione di San Marino ha voluto dare il suo contributo nella trasmissione di un messaggio sentito di pace e solidarietá, ospitando la più grande collezione di straordinari disegni di bambini provenienti da 136 Stati del mondo. La mostra 'Colors for Peace” è curata dall'omonima associazione no profit nata nel marzo 2015 a Sant’Anna di Stazzema, nella provincia di Lucca che, in collaborazione con Artissima Art Agency, promuove l'arte dei bambini a livello internazionale per ridurre le distanze culturali, sociali ed economiche tra paesi ricchi e poveri.

Il team di 'Colors For Peace' lavora affinché l'adulto di domani diventi portatore consapevole di una cultura universale di pace, rifiutando ogni logica di guerra e di divisione dei popoli. Nel perseguire i suoi obiettivi, Colors for Peace promuove dunque i valori di Uguaglianza, Rispetto del prossimo, Solidarietà e Giustizia.

Il disegno è una forma d’arte semplice ma molto efficace che concretizza una serie di attività di educazione svolte a favore della pace. La mostra è infatti la dimostrazione di un piccolo ma significativo mezzo di 'soft diplomacy' che facilita le relazioni tra i popoli creando ponti ed abbattendo le barriere. Un esempio di comunione e un proficuo tentativo di interscambio e integrazione tra più di 150 bambini appartenenti alle Scuole Primarie e dell'infanzia di 136 Nazioni in rappresentanza di 5 Continenti.

“Colors of Peace” é stata inaugurata lo scorso giovedí 3 marzo nella vip lounge del padiglione San Marino ad Expo 2020 Dubai da Letizia Cardelli, Direttore del Padiglione, Aurela Cuku, Curatrice della mostra e Fondatrice di Artissima Art Agency e Vice Presidente di Colors For Peace e rimarrá attiva fino a metá marzo. Presenti al momento di apertura anche Mariana Turchio, Ambasciatrice di Colors For Peace in Argentina, insieme allo staff del Padiglione di San Marino e agli appassionati d'arte locali.

Letizia Cardelli, direttore del Padiglione San Marino ha dichiarato: "Siamo onorati di mostrare 150 disegni creati da bambini di tutto il mondo, che trasmettono un potente messaggio di pace sulla nostra piattaforma espositiva, fisica e virtuale. L'Esposizione Universale ha un pubblico internazionale, e quindi offre visibilità ai messaggi di pace ad un pubblico multiculturale".

Aurela Cuku, curatrice della mostra e fondatrice di Artissima Art Agency ha detto: "Ci sentiamo privilegiati a collaborare con il Padiglione di San Marino, gestito da un team dinamico che comprende la necessità di far sentire la voce dei bambini attraverso l'arte e quindi farà appello a intere masse per assicurare un futuro di pace alle giovani generazioni”.

