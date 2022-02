Il Padiglione San Marino celebra il Giorno Nazione ad Expo 2020 Dubai

La delegazione istituzionale composta dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini e dai Segretari di Stato Federico Pedini Amati, Andrea Belluzzi, Fabio Righi e Teodoro Lonfernini, ha questa mattina lasciato la terra emiratina a seguito delle celebrazioni del Giorno Nazionale della Repubblica di San Marino ad Expo 2020 Dubai. Si è cosí concluso un weekend ricco di eventi, incontri e momenti emozionanti che hanno dominato l’Esposizione Universale e dimostrato al mondo che anche un piccolo Paese come San Marino può dimostrare una grande presenza ed emergere tra 192 Stati partecipanti, grazie al forte senso di appartenenza e orgoglio nazionale. Alla cerimonia ufficiale presente la delegazione istituzionale sammarinese insieme a quella emiratina composta da Sua Altezza lo Sceicco Nahayan Mabarak Al Nahayan, della Ministra Reem Al Hashimi, delle Autorità Emiratine. Presenti tra gli altri ospiti d’eccezione i Commissari Generali di Arabia Saudita, Stati Uniti, Russia, Brasile, Italia, Perù, Lussemburgo, Guatemala, Bolivia e Andorra, oltre ai tanti che sia in Expo o in collegamento tramite le dirette streaming sui social si sono uniti a San Marino per celebrare il suo National Day.

Sua Altezza lo Sceicco Nahayan Mabarak Al Nahayan, ha ricordato in apertura del proprio intervento, in un momento di grande emozione, il compianto Commissario Mauro Maiani, del quale ha sottolineato il grande impegno, la passione e la devozione nel portare alta l’immagine di San Marino negli Emirati Arabi Uniti, sia come Ambasciatore che come Commissario Generale. Ha inoltre ringraziato il nuovo Commissario Generale Filippo Francini e tutto lo staff del Commissariato e di Padiglione, che nonostante questa enorme perdita, hanno deciso di portare avanti il progetto di Expo 2020 Dubai e di proseguire con grande forza e convinzione. Lo Sceicco ha poi soffermato l’attenzione sul contesto del Padiglione, la struttura attraverso la quale ogni giorno San Marino si presenta al mondo attraverso le sue persone e le sue attrazioni. Uno spazio espositivo progettato in parte dagli studenti dell’Università di San Marino, che invita i visitatori a scoprire le moderne innovazioni della più antica Repubblica del mondo e ancora del Tesoro di Domagnano, definendolo “testamento della ricchezza di questo Paese”, del quale siamo felici di poter esporre uno dei pezzi originali al Louvre di Abu Dhabi. A degna conclusione del suo discorso Al Nahayan pone enfasi sulle solide relazioni tra la Repubblica e gli Emirati, costruite negli anni e rafforzatosi ancora di più durante questa Esposizione Universale, con uno spirito di collaborazione che guarda al futuro.

Le Loro Eccellenze Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini hanno a loro volta ricambiato il ringraziamento al Paese ospitante, rimarcandone lo spirito di profonda collaborazione e amicizia dimostrato attraverso il supporto concreto che ha permesso la realizzazione del Padiglione e la conseguente partecipazione di San Marino a questo evento globale. Hanno poi proseguito sottolineando l’importanza di Expo Dubai, “come ponte ideale tra l’est e l’ovest, dove tutti i paesi coinvolti hanno la possibilità di avviare collaborazioni e stringere accordi con l’obiettivo di trovare strategie comuni lasciando da parte le differenze”. Numerosi infatti sono stati incontri accaduti nel corso di questi mesi di Expo, tra i più significativi quello con il Commissario Generale delle Nazioni Unite Maher Nasser, con la direttrice del World Expo Museum Amina Ying Ma, fino a quello con il Ministro del Turismo del Brasile Gilson Machado Neto, concretizzatosi in un accordo di cooperazione in materia turistica con la settima potenza mondiale.

La giornata é stata inoltre valorizzata dalle cultural performance della Federazione Sbandieratori Sammarinesi e dal concerto di Monica Hill, Sara Jane Ghiotti, Valentina Monetta e Giostremia che ci hanno fatto sentire a casa a 5000 chilometri di distanza in un’area del mondo culturalmente e geograficamente molto lontane da noi. Tra le note di Romagna mia e San Marino Goodbye, unite al suono di trombe e tamburi della parata a cui hanno preso parte anche i due medagliati olimpici Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, San Marino ha impressionato le strade di Expo, ricreando un’atmosfera del tutto particolare e affascinante nel suo genere. Come rimarcato dal direttore di Padiglione Letizia Cardelli: “La Repubblica ha mostrato al mondo tutta se stessa. E soprattutto, un team che ha accolto Capi di Stato, Ministri - sammarinesi ed emiratini -, stampa, delegazioni, sponsor, visitatori e amici, facendo percepire, in ogni istante, la forza di uno dei più piccoli Paesi del mondo: quella, unica, delle relazioni che siamo capaci di creare. Per questo Expo conosce San Marino: le persone”. A conclusione dell’intenso weekend di festeggiamenti il Segretario Pedini Amati trae il bilancio della manifestazione: “Questo è il momento delle soddisfazioni, di portare a casa un risultato eccellente.

Un risultato frutto del lavoro di un intero team che ha organizzato una Giornata Nazionale di una portata incredibile consentendo a San Marino di uscire a testa alta da un’esposizione Universale in cui nulla è stato scontato e facile da affrontare. Ringrazio dunque tutto lo staff per il successo del National Day, a partire dal Commissario Generale Filippo Francini, dalla direttrice del Padiglione, Letizia Cardelli, l'ambasciatrice Elisabetta Bucci, le manager Sara Conti ed Ilaria Brizi, i volontari, fino al team del Commissariato a San Marino, il Segretario Generale Massimo Zani, pr manager Arianna Serra e l’addetta di segreteria Elena Minutillo, oltre all'Ambasciata degli Emirati Arabi a Roma”. Ad unirsi ai ringraziamenti del Segretario di Stato, il Commissario Generale Filippo Francini: “Entrare in corsa in questo progetto é stata una sfida che ci ha concesso di imparare tanto e crescere giorno dopo giorno. Grazie ancora allo staff e al supporto degli sponsor che con professionalitá e fiducia nel progetto del padiglione hanno contribuito alla realizzazione di questa memorabile impresa. Un pensiero particolare lo rivolgo anche ai volontari, che rappresentano il futuro di San Marino e sono i nostri piccoli ambasciatori che ogni giorno raccontano un pezzo della nostra Repubblica al mondo e stanno imparando a conoscere lo spirito dell’Expo incentrato sulle relazioni, quelle che il nostro compianto Commissario Mauro Maiani ci ha sempre ispirato a coltivare in questi contesti di rilievo internazionale. Con 170.000 visitatori ad oggi raggiunti e il record di 5000 visitatori in un giorno abbiamo ottenuto grosse soddisfazioni e siamo orgogliosi di aver potuto celebrare un National Day altrettanto degno di nota”.