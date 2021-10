“Il Paese che vogliamo” Il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, nel solco delle relazioni tra Repubblica di San Marino e Italia, presenterà il suo nuovo libro al Centro Congressi Kursaal domenica alle 18.

“Il Paese che vogliamo”.

“Qui c’è tutto ciò che siamo”, si apre così il libro di Stefano Bonaccini “Il paese che vogliamo”, un libro di idee e proposte per l’Italia del futuro e del post-pandemia. Il Presidente dell’Emilia Romagna domenica 3 ottobre alle 18 sarà ospite della Repubblica di San Marino, per presentare all'interno del Centro Congressi Kursaal il suo nuovo libro in un evento patrocinato dalle Segreterie di Stato per il Lavoro e l’Informazione, per gli Affari Esteri e per l’Istruzione e la Cultura. Sarà l’occasione per parlare anche delle relazioni tra Italia e San Marino e delle dinamiche che legano la Repubblica alla Regione Emilia Romagna. Nelle pagine del suo libro il Presidente Bonaccini parla di rigenerazione urbana, collaborazione con le parti sociali, innovazione tecnologica, politiche sociali e più ampiamente di futuro. A intervistarlo e condurlo nel racconto della sua esperienza sarà il giornalista sammarinese Sergio Barducci. L'ingresso alla serata è gratuito fino a esaurimento posti. La cittadinanza è invitata a partecipare.

c.s. Segreteria di Stato Lavoro e Informazione

