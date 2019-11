Il Paese ha bisogno di Responsabilità e Rispetto nasce NOI PER LA REPUBBLICA

Il Partito Socialista, il Partito dei Socialisti e Democratici, Movimento Democratico, già NOI Sammarinesi e tanti altri cittadini, sono lieti di comunicare alla Cittadinanza la nascita del Progetto NOI PER LA REPUBBLICA. Le divisioni, i litigi, la incapacità e la irresponsabilità politica hanno portato il Paese in uno stato di pesante difficoltà. C’è bisogno di invertire questa tendenza, muovendosi verso una ritrovata unità politica statuale, solo aggregando i cittadini si potrà essere in grado di dare le risposte necessarie al Paese NOI PER LA REPUBBLICA nasce per essere un catalizzatore ed aggregatore di idee, di persone di forze politiche affinché si possa determinare un processo di generazione di un progetto utile al Paese per ritrovare equilibrio, serenità e prosperità. NOI PER LA REPUBBLICA vuole lanciare un messaggio di improcrastinabile di Unità, di Responsabilità e di Rispetto a tutti i cittadini liberi per realizzare le riforme necessarie al Paese. NOI PER LA REPUBBLICA di fronte al declino del Paese e alle impegnative sfide che ne conseguiranno si impegnerà per riportare un indirizzo di crescita ed equilibrio generale nella Repubblica. Per questo motivo 50 candidati sostenuti da tantissimi cittadini si sono ritrovati in questo progetto, candidati dalla diversa estrazione, con differenti capacità imprenditoriali, professionali e politiche per rispondere con determinazione alla chiamata di Responsabilità che il Paese esige. NOI PER LA REPUBBLICA non intende diventare un Partito o un Movimento Politico, nasce da una chiamata alla Responsabilità che cittadini di provenienze diverse hanno sentito nei confronti della Repubblica in questo momento di difficoltà e di lacerazioni. Mercoledì 30 Ottobre alle 12.30 presso la sede del PSD in via Rovelino,12 a Murata in conferenza stampa verrà presentato il progetto politico NOI PER LA REPUBBLICA, il e Martedì 8 Novembre alle ore 21.00 presso la Sala Montelupo di Domagnano alla cittadinanza.