Il Palacongressi di Rimini ospiterà il World Food Congress 2024 di IUFoST.

Rimini ospiterà la ventiduesima edizione del World Food Congress di IUFoST nel 2024. È la prima volta che questo appuntamento biennale, organizzato da IUFoST, l’organizzazione internazionale che rappresenta oltre 300.000 scienziati, tecnologi e ingegneri alimentari provenienti da oltre 75 Paesi, si terrà in Italia. La candidatura è stata promossa dall’Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare (AITA), in collaborazione con la destinazione, in particolare il Convention Bureau della Riviera di Rimini e il Palacongressi di Rimini di Italian Exhibition Group, e con AIM Group International, in qualità di organizzatore congressuale. Il forte sostegno da parte delle istituzioni italiane, sia governative che industriali, oltre che delle società scientifiche del settore hanno giocato a favore della scelta del board internazionale. “Sono molto orgoglioso del risultato e di far parte di un team multidisciplinare che ha saputo affrontare e risolvere con successo le problematiche legate a un progetto così importante che ci ha visto competere con Paesi molto agguerriti sotto il piano dell’ospitalità e della professionalità” dichiara il prof. Sebastiano Porretta, presidente di AITA. Per l’evento, che si terrà dall’8 al 12 settembre 2024 nella struttura congressuale riminese, si attendono 1.800 partecipanti e tra le 7.500 e le 9.000 presenze nei cinque giorni, generando quindi un’importante ricaduta, in termini di condivisione del sapere e di networking per gli operatori professionali e accademici impegnati in tutte le filiere dell’industria alimentare. A margine del congresso un’ampia area espositiva consentirà alle aziende attive nel controllo, produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti di presentare le ultime novità e prodotti. Il programma del congresso include anche alcune visite tecniche ad aziende del settore alimentare, rinomate a livello internazionale, in particolare lungo la via Emilia e la cosiddetta Food Valley. I partecipanti potranno inoltre visitare prima o dopo il congresso altre località italiane che ospitano importanti aziende del settore, da Milano a Napoli o Palermo, approfittando del soggiorno in Italia per arricchire la propria esperienza. “Siamo estremamente soddisfatti di essere riusciti a portare per la prima volta in Italia un congresso così importante, legato a una filiera strategica per la nostra economia come quella alimentare. Le nostre destinazioni e il capitale industriale e di sapere che può vantare l’Italia si confermano una leva da valorizzare nel breve e medio termine per la ripresa dell’industria degli eventi” sottolinea Flaminia Roberti, Global Sales Director di AIM Group International. “Italian Exhibition Group è fiera dell’aggiudicazione al Palacongressi di Rimini di un evento di tale portata. La struttura congressuale riminese, tra le più grandi d’Europa, grazie alle proprie caratteristiche di modernità e flessibilità si sta dimostrando sempre più competitiva anche nei mercati internazionali” osserva Fabio De Santis, direttore della divisione Event & Conference della società fieristica quotata all’MTA di Borsa Italiana. “Questo nuovo successo – continua De Santis – è inoltre in linea con il posizionamento di IEG nel mondo dell’agro-alimentare, dove vanta un ruolo di leadership grazie a manifestazioni come SIGEP, Macfrut e Fieravicola, Beer & Food Attraction”.

