Il Palacongressi di Rimini vince la corsa per ospitare IHSS 2024

Un altro successo per il team di lavoro che dalla Event & Conference Division di Italian Exhibition Group candida il territorio e il Palacongressi di Rimini ai grandi meeting internazionali. Un’attività che si sviluppa in sinergia col ‘sistema città’ e l’expertise di IEG, per diffondere un’offerta competitiva e sempre più apprezzata in Europa. Il convegno dell’IHSS L’ultimo successo è la comunicazione ufficiale di IHSS, associazione scientifica internazionale, che si riunirà al Palacongressi di Rimini dal 26 al 30 agosto 2024. IHSS associa dal 1981 gli scienziati che operano nel campo delle sostanze umiche, coinvolte in molti processi nei suoli e nelle acque naturali. Fondata a Denver, IHSS conta quasi 900 scienziati ed è riconosciuta come leader mondiale nella promozione dell'istruzione e della ricerca scientifica e nella promozione della comprensione pubblica delle sostanze umiche. Le conferenze sono biennali, le ultime edizioni si sono svolte a Varna (Bulgaria), Kanazawa (Giappone), Ioannina (Grecia), Hangzhou (Cina), Tenerife (Spagna), Mosca (Russia) e Karlsruhe (Germania). L’edizione 2021 si è svolta negli Stati Uniti in forma virtuale. L’appuntamento si svolge abitualmente su cinque giornate; prima di Rimini l’unica città italiana ad ospitarla fu Bari, trent’anni fa. L’esito positivo della candidatura segue la site inspection del Local Organising Committee e ha superato la proposta in lizza da parte della città di Brno (Repubblica Ceca). IHSS va ad innestarsi all'interno di una strategia di attrazione degli eventi internazionali al Palacongressi di Rimini, da consolidare nel lungo periodo e che ha portato già in programma dal 2022 al 2025 ben 12 eventi confermati. Il team di IEG che ha definito la candidatura ha lavorato in sinergia con il Prof Teodoro Miano dell’Università di Bari e protagonista anche nell’ultimo congresso svoltosi in Italia, con il prof Claudio Ciavatta dell’Università di Bologna e il Prof. Claudio Zaccone dell’Università di Verona. Le sinergie tra esposizioni e congressi Continua a consolidarsi l’attività sinergica fra esposizioni e congressi, plus valore che IEG continua a produrre e che ne consolida la leadership nel settore. Molti scienziati di IHSS hanno partecipato alle edizioni di Ecomondo, la grande fiera sulla circular economy, in questo caso magnete anche per successi come la candidatura acquisita. L’attività delle candidature a meeting internazionali promuove, a pieno regime, una ventina di proposte su base annuale, con una redemption in continua crescita. Successi organizzativi che sono il risultato di importanti investimenti e supportati anche da affiliazioni internazionali quali AIPC (associazione internazionale dei centri congressi) e ICCA (International Conference Convention Association). Nel 2022 le numerose presenze internazionali arriveranno dagli appuntamenti previsti con WWEA, Associazione internazionale che abbraccia il settore eolico in tutto il mondo con oltre 600 membri in circa 100 Paesi; EAERE, Associazione scientifica internazionale che opera nell’economia ambientale; ICCC, Conferenza accademica sulla chimica inorganica; EAS, società europea legata allo sviluppo dell’acquacoltura marina e d'acqua dolce; FIM, Federazione mondiale del motociclismo.

