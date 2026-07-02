Il Palio della SUMS: celebrati 150 anni di storia tra tradizione, spettacolo e passione

Domenica 28 giugno, nella suggestiva cornice della Cava dei Balestrieri, si è svolto il Palio dedicato al 150° anniversario della Società Unione Mutuo Soccorso (SUMS), un appuntamento speciale che ha saputo unire storia, tradizione e spettacolo in una giornata particolarmente sentita dalla comunità sammarinese. L’evento, organizzato nell’ambito delle celebrazioni per l’importante traguardo raggiunto dalla SUMS, ha visto la partecipazione di tutti i gruppi della Federazione Balestrieri Sammarinesi, protagonisti di un pomeriggio capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un autentico viaggio nelle tradizioni della Repubblica. Ad aprire il Palio sono stati i figuranti, dame e notabili della Federazione, che con il loro elegante e suggestivo ballo hanno regalato al pubblico un primo momento di grande fascino, contribuendo a creare quell’atmosfera senza tempo che da sempre caratterizza gli eventi in Cava dei Balestrieri. Il cuore della manifestazione è stato poi affidato ai tiratori, impegnati in una gara sul corniolo, uno dei bersagli più affascinanti e impegnativi della tradizione balestriera. La particolare conformazione del bersaglio ha dato vita a una sfida intensa e ricca di emozioni, mantenendo alta l’attenzione del pubblico fino agli ultimi tiri. Al termine della competizione, il podio ha visto classificarsi al terzo posto Jader Ceccaroni, al secondo posto Sergio Valentini, mentre ad aggiudicarsi la vittoria è stato Lorenzo Voltan, autore della miglior prestazione della giornata. A premiare i vincitori è stato il Presidente della SUMS, Dott. Marino Rossi, figura indissolubilmente legata alla storia della Federazione Balestrieri Sammarinesi. Figlio del compianto Prof. Giuseppe Rossi, fondatore e primo Presidente della Federazione, ha raccolto e portato avanti nel tempo quella stessa passione per la balestra che ha contribuito a costruire le basi del movimento sammarinese. Già balestriere, già Presidente della Federazione Italiana Balestrieri come il padre, e oggi insignito del titolo e del Collare di Balestriere Onorario, ha consegnato i premi ai vincitori in un momento particolarmente significativo per tutti i presenti. Le parole di apprezzamento e vicinanza da lui rivolte alla Federazione nel corso della cerimonia di premiazione hanno rappresentato un momento particolarmente significativo e gradito da tutti i presenti. Dopo la gara, il pomeriggio è proseguito con le esibizioni di sbandieratori e musici, che hanno dato vita a una serie di esercizi spettacolari, alternando tecnica, ritmo e coordinazione in uno spettacolo coinvolgente che ha saputo conquistare il pubblico presente. Le evoluzioni delle bandiere, accompagnate dal suono di tamburi e chiarine, hanno regalato alla Cava dei Balestrieri immagini di grande impatto e suggestione. La Federazione Balestrieri Sammarinesi desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla Società Unione Mutuo Soccorso per aver voluto celebrare il proprio prestigioso anniversario attraverso un evento così profondamente legato alle tradizioni sammarinesi, nonché per l’attenzione, la stima e le parole di apprezzamento espresse nei confronti della Federazione e della sua attività. Una giornata ricca di emozioni, partecipazione e orgoglio, che ha saputo rendere omaggio alla storia della SUMS e, al tempo stesso, confermare ancora una volta il valore della tradizione balestriera come patrimonio vivo della Repubblica di San Marino.

c.s. Federazione Balestrieri Sammarinesi









