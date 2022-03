Il Panathlon Club San Marino contribuisce al Fondo di Solidarietà SUMS

La Società Unione Mutuo Soccorso intende ringraziare pubblicamente il Panathlon Club della Repubblica di San Marino nella figura del Presidente Leo Achilli per aver contribuito con una generosa donazione di tremila euro al Fondo di Solidarietà. Il Fondo è stato istituito da SUMS nel 2014 con lo scopo di fare fronte alle crescenti richieste di aiuto da parte delle famiglie sammarinesi in difficoltà e che ora, recependo la drammatica situazione internazionale, si appresta ad affrontare l’emergenza dei profughi ucraini. Il Presidente Marino Albani e il Direttivo SUMS rimarcano l’importanza del gesto compiuto dal Panathlon Club in questo momento di particolare difficoltà. E’ possibile contribuire al Fondo di Solidarietà effettuando donazioni tramite bonifico bancario all’Iban: SM37E0606709800000120161116.

c.s. SUMS