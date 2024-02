Il parco di Villa Ormond ha aperto i cancelli per dare inizio al Marlù Webboh Vibes

Un pubblico caloroso ha accolto ieri fin dalle prime ore gli ospiti della giornata tra cui Annalisa, Ghali, Maninni, Rose Villain, Il Tre, presentati da Jody Cecchetto. Da martedì 6 a sabato 10 febbraio dalle ore 14.30 alle 18.30 – il palco del Marlù Webboh Vibes anima Sanremo con un ricco palinsesto di appuntamenti. Interviste, talk e live show che vedono protagonisti i cantanti in gara di Sanremo, altre giovani promesse della musica, i content creator e tiktoker più amati e seguiti dai giovani della Generazione Z. Attraverso le loro parole il Marlù Webboh Vibes, si tinge del colore simbolico ispirato al tema valoriale trattato nel corso della giornata, diventando uno spazio di dialogo su temi importanti e fortementi attuali: la tutela dell’ambiente (GREEN), i disturbi alimentari (VIOLA), le discriminazioni delle persone LGBTQ+ (ROSA), il rispetto per gli animali (ROSSA) e il bullismo (BLU). Lo show, per tutto l’arco della settimana, si sviluppa in tre momenti distinti: • Il Salotto, condotto da Jody Cecchetto e da due volti portavoce di Webboh – Arianna Madonna e Claudia Mariani -, che ospita sul palco i cantanti in gara del Festival; • Il Talky Time dedicato a giochi e challenge divertenti a tema Sanremo, ma anche a forti tematiche sociali, in compagnia dei creator: acapodelglobo, Giulia Bellu, Diletta Begali, Ramon Agnelli ed Ella’s Books e del giovane cantautore Lorenz Simonetti; • Infine, l’Unplugged – Spazio al talento: una vera e propria vetrina per i cantanti affermati ed emergenti, presentata dallo showman Andrea Prada. IL CALENDARIO: • Il 6 febbraio appuntamento con Valerio Mazzei, NewMartina, Niveo da Amici e Beatrice Cossu; • il 7 febbraio in compagnia di Gianmarco Zagato, Albe, Bella Gianda e la finalista di The Voice Kids, la sanremese Rita Longordo; • l’ 8 febbraio continua il palinsesto con Arienne Make-Up, Diego Lazzari, Gaetano De Caro da X Factor; • il 9 febbraio vedrà come protagonisti Joey e Rina, Luk3, Ascanio, JeyLillo, AntoPaga, Mose e la vincitrice di Io Canto Marta Viola; • il 10 febbraio, gran finale con la famiglia più simpatica di Youtube, Space Family, e uno dei giovani cantautori più seguiti d’Italia, Federico Baroni. L’ingresso al Villaggio del Festival è totalmente gratuito, è consigliata la registrazione su https://www.ilvillaggiodelfestival.it/registratiwebboh/

cs Marlù





