Il Partito dei Socialisti e Democratici e il Partito Socialista Europeo più vicini con l'accordo di Associazione

Il Partito dei Socialisti e Democratici e il Partito Socialista Europeo più vicini con l'accordo di Associazione.

L’imminente firma dell’Accordo di associazione con l’Unione europea, che integra San Marino nel Mercato unico europeo, dando avvio ad una nuova epoca, permette una maggiore vicinanza con i Partiti Socialisti degli altri Paesi del continente, ed in particolare con quello che li rappresenta tutti, il Partito Socialista Europeo (PSE). Il PSE ha accompagnato in questi anni lo sforzo europeo del PSD sia a livello politico, sia a livello del Parlamento Europeo, sia a livello di partecipazione diretta ad eventi del PSD. Cogliamo l’occasione di ringraziare tutti i Parlamentari Europei che hanno lavorato al rapporto votato a larga maggioranza a febbraio di quest’anno, che conteneva grandi riconoscimenti per il nostro Paese e garantiva il suo accompagnamento durante la futura associazione. Il Segretario Internazionale del PSD, Gerardo Giovagnoli, a nome del Partito, si è quindi incontrato giovedì 3 settembre con gli amici Parlamentari Europei Stefano Bonaccini, Presidente del PD e Laura Ballarin, principale figura del Partito Socialista spagnolo nella Commissione Affari Esteri, nel contesto dell’incontro con il Segretario del PSE Giacomo Filibeck e del Vicesegretario Yonnec Polet. Durante l’incontro, Giovagnoli ha consegnato al PSE la lettera di richiesta di cambiamento di status per elevare il grado di affiliazione del PSD da Partito Osservatore a Partito Associato. Considerando che solo Partiti di paesi appartenenti all’UE possono essere Full member, il passaggio a Partito associato riveste per il PSD un importante passo, che pone in rilievo non solo quanto fatto dal Partito, ma dalla Repubblica di San Marino in quanto tale, una coerente e proporzionata evoluzione politico- partitica. Il Segretario del PSE Filibeck, amico di lunga data del PSD, ha recepito con favore la richiesta che sarà sottoposta agli organi del PSE appena possibile, felicitandosi con il PSD per il lavoro fatto in questi anni e riconoscendo la collaborazione del PSD. Dopo il Protocollo d’intesa PSD-PD, è stato compiuto un altro tassello del lavoro di apertura e collaborazione.



c.s. Partito dei Socialisti e dei Democratici



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