Il Partito Democratico di Coriano ricorda Alfio Gambuti

Ci ha lasciati Alfio Gambuti protagonista instancabile della vita politica e amministrativa della nostra comunità. Uomo di visione e grande pragmatismo, ha legato il suo nome alle trasformazioni più significative del nostro territorio. Nominato Assessore all'Urbanistica nel 1990 sotto la giunta Girolomini, contribuì a portare a compimento l'approvazione definitiva del PRG nel 1991, gestendo con fermezza fasi complesse della vita cittadina. Con la giunta Crescentini dal 1993, Alfio ha saputo unire lo sviluppo del territorio alla sensibilità ecologica, assumendo la delega all'Ambiente. È a lui che dobbiamo la costituzione dell'Ufficio Ambiente, l'avvio della raccolta differenziata e la storica battaglia per la tutela del Parco del Marano. Il suo impegno resta impresso in opere chiave come la costruzione di Selecta e l'adozione del PRG del 1999. Dopo il 2004, ha continuato a servire la collettività come Assessore ai Lavori Pubblici e all'Ambiente, dedicandosi alla riqualificazione di Cerasolo Ausa, al potenziamento della viabilità e al costante impegno sulla gestione dell'inceneritore e del Centro Ambiente. Il Partito Democratico di Coriano vuole ricordarlo per quello che Alfio è stato per la nostra comunità, un Uomo di grande dedizione istituzionale che ha saputo sempre porre il bene comune al centro del suo operato.

c.s. Partito Democratico di Coriano







