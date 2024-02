Il Partito Socialista di San Marino ha elaborato un proprio Programma in vista anche delle prossime Elezioni Politiche

Il Partito Socialista di San Marino ha elaborato un proprio Programma in vista anche delle prossime Elezioni Politiche, approvato dall’Assemblea Generale del Partito. Il P.S. ritiene che nella prossima Legislatura debba essere riservata molta attenzione alla riforma istituzionale: L’Istituto Reggenziale rimane il più amato dai sammarinesi e noi riteniamo che per accedervi si debbano porre limiti di età o subordinarne l’elezione alla presenza in Consiglio Grande e Generale per almeno una Legislatura. Il Consiglio Grande e Generale, rimane la principale Istituzione democratica del nostro Paese, in quanto eletto dal popolo sammarinese attraverso le Elezioni Politiche Generali. E’ prioritario recuperare appieno il ruolo di rappresentanza del corpo elettorale e degli interessi della Comunità di San Marino, tornando ad essere il fulcro della democrazia ed esercitandolo attraverso la sua funzione legislativa. Il Consiglio Grande e Generale, spesso relegato ad un ruolo meramente notarile, deve recuperare appieno la centralità della discussione, dell’approvazione e del controllo sull’applicazione dei propri deliberati, per tutto quanto riguarda gli aspetti democratici, sociali ed economici. Le Commissioni Consiliari, secondo i Socialisti di San Marino, non possono e non devono sostituirsi al ruolo centrale del Consiglio Grande e Generale. Al limite, ed in via subordinata, le Commissioni devono tornare al loro ruolo puramente consultivo originario. Occorre porre fine al malcostume teso a riunire le Commissioni Consiliari sempre più frequentemente, con l’evidente accumulo di gettoni di presenza. A tal fine, potenziando il lavoro del Consiglio Grande e Generale, possono, a nostro avviso, essere presi in esame ruolo, trattamento economico e incompatibilità del Consiglieri eletti.

