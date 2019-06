Il Partito Socialista esprime cordoglio alla famiglia di Marino Venturini, scomparso nella giornata di oggi.

Marino Venturini Consigliere del Partito Socialista Sammarinese per tanti anni, Capitano Reggente per ben quatto volte, ma soprattutto un esempio per tutti per il grande spessore morale, con un forte senso della politica a servizio della comunità. Nella sua storia politica non ha mai chiesto nulla per sé, e lui ha sempre chiesto a noi di lavorare per tutti, nell'esclusivo interesse generale, della Repubblica . Se ne va un carissimo compagno, se ne va una persona onesta e disinteressata, che ha saputo reagire con stile alle avversità che a volte la politica riserva.