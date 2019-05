Il Partito Socialista ricorda De Michelis

Il Partito Socialista, ricorda l On. Gianni De Michelis, come un grande statista ed un amico della Repubblica di San Marino. Gianni non è stato solo un grande compagno e punto di riferimento per il Partito Socialista Sammarinese, ma è stato un punto di riferimento della politica estera internazionale ed europea in anni di trasformazione e di difficilissimi equilibri geo-politici. La sua firma per l'Italia sul trattato di Maastricht nel 1992, è un ricordo indelebile nella memoria di tanti cittadini Italiani e Sammarinesi. Ciao Gianni, grazie per tutto quello che hai fatto per la Repubblica di San Marino.

Comunicato stampa

Partito Socialista