Il Partito Socialista riparte dall’Assemblea degli Aderenti

Il Partito Socialista riparte dall’Assemblea degli Aderenti.

Il Partito Socialista ha in animo di continuare il proprio ultracentenario percorso lasciandosi alle spalle il recente passato, un brutto periodo caratterizzato da una gestione autoreferenziale e al tempo stesso priva dell’attività che normalmente dovrebbe essere propria di un partito politico. I danni compiuti sono oggi sotto gli occhi di tutti, ma il Partito Socialista riparte dall’Assemblea degli Aderenti che è stata convocata per Domenica 22 Gennaio 2003, alle ore 9,00, presso la Sala del Centro Sociale di Fiorentino. L’Assemblea decreterà la riorganizzazione del Partito, esaminando e approvando il nuovo Statuto, nominando la nuova Direzione ed esaminando ed approvando i documenti assembleari. Successivamente, a norma di Statuto, la Direzione provvederà alla copertura degli incarichi interni previsti. La gloriosa storia del PARTITO SOCIALISTA sovrasta periodi e comportamenti personali poco in linea con i principi e i valori fondanti del Socialismo; i fatti sono lì a dimostrarlo e il nostro dovere, anche in omaggio ai grandi maestri del passato, è quello di fare continuare degnamente questa storia. Domenica 22 Gennaio 2003, si riparte. Il Partito Socialista c’è!

c.s. Partito Socialista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: