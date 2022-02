Il Partito Socialista riunisce la direzione

In data 17/02/2022 si è riunita la Direzione del Partito Socialista, la prima dopo l'avvicendamento della Presidenza del Partito. In apertura di seduta la Direzione ha preso atto della decisione assunta dal consigliere Denise Bronzetti di uscire dalla lista NPR per approdare al Gruppo Misto del C.G.G., che ha comportato di conseguenza la sua esclusione da membro della Direzione e dal Partito Socialista. Nel corso della riunione è stata svolta un'ampia disamina della situazione politica, con particolare attenzione per gli aspetti legati ai rapporti con l'Italia e con l'Europa, alla Sanità, ai problemi istituzionali, alla Legge Elettorale, alle problematiche che riguardano i nostri cittadini più deboli, colpiti da aumenti e rincari del costo della vita.

Questi temi saranno approfonditi specificatamente per poi individuare percorsi e proposte concrete da avanzare nei confronti degli alleati di maggioranza e dei cittadini. Dall'analisi sono emerse alcune preoccupazioni rispetto al cammino dell'Esecutivo, che dovrebbe risultare più incisivo nella realizzazione del programma di Governo. E' stato rilevato come i partiti abbiano perso il ruolo che gli è da sempre stato proprio e in particolare è stata espressa la necessità di riorganizzare e rivitalizzare il Partito Socialista, ancorandolo solidamente alla identità tramandata dai fondatori e nostri predecessori. A tale proposito il Partito Socialista lancia un appello a tutti i compagni, vecchi e nuovi, che si sono allontanati dal partito per varie ragioni e a chi si avvicina agli ideali Socialisti per la prima volta, a rompere ogni indugio, a rimboccarsi le maniche e a lavorare attivamente per ridare un ruolo al partito Socialista nello scacchiere politico sammarinese, degno della sua gloriosa storia.

La Direzione ha quindi sottolineato la necessità di dare al Partito un ruolo di maggiore presenza e visibilità nell'attuale maggioranza di Governo, quale componente essenziale della lista NPR in un momento così delicato del Paese, nell'intento di portare avanti con sollecitudine le riforme indicate dal programma di Governo, soprattutto contando nell'auspicata fine della grave epidemia ancora in corso. Con questi intenti la Direzione si farà promotore di incontri sempre più frequenti e costruttivi con tutte le altre componenti di NPR.

