Il Partito Socialista riunisce la direzione

Lunedì 8 maggio si è riunita la DIREZIONE del Partito Socialista. Nel corso dei lavori vi è stato un ampio riferimento del Presidente e dei dirigenti del Partito sullo stato di avanzamento del Progetto di “Aggregazione Socialista” che ha fatto registrare ulteriori passi avanti, dimostrando l’interesse primario delle tre forze politiche impegnate a realizzare l’Aggregazione. La DIREZIONE ha svolto un proficuo dibattito da cui è emersa la condivisione dell’azione fin qui svolta dalla Dirigenza del Partito, in quanto l’”Aggregazione Socialista” rimane un progetto politicamente ed elettoralmente molto incisivo. A tale proposito la DIREZIONE ha invitato i dirigenti del Partito Socialista, pur nella chiarezza e nella salvaguardia della propria identità, ad adoperarsi perché il lavoro iniziato si concluda nel più breve tempo possibile. La DIREZIONE DEL P.S., al fine di uscire da una ambigua situazione venutasi a creare ormai da troppo tempo, ha fatto chiarezza nei confronti della posizione di due suoi aderenti, Alessandro Mancini e Giacomo Simoncini, i quali in data 12 Dicembre scorso hanno aderito alla Campagna di Adesione 2022 del Partito Socialista. La DIREZIONE, nel prendere atto che pur non avendo i medesimi rassegnato le proprie dimissioni dal Partito, sono stati tra i promotori del raggruppamento denominato Alleanza Riformista, con il chiaro intento di costituire un unico nuovo partito politico che nulla ha a che vedere con il Partito Socialista e nel prendere atto che tutto quanto sopra esposto è stato reso pubblico a più riprese attraverso conferenze, interviste, ed infine con la manifestazione di presentazione, svolte nel corso degli ultimi mesi, in particolare nel Gennaio 2023, il 7/3 e 14/4/2023; la DIREZIONE del P.S., visto lo Statuto, sentiti i saggi, rilevando la evidente incompatibilità della posizione pubblicamente assunta con la permanenza nel Partito, ha deliberato l’espulsione di Alessandro Mancini e Giacomo Simoncini dal Partito Socialista.