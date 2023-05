Il passare del tempo e delle 4 stagioni in una serie di francobolli emessi il 9 maggio 2023 da DFN di Poste San Marino

Il passare del tempo e delle 4 stagioni in una serie di francobolli emessi il 9 maggio 2023 da DFN di Poste San Marino.



Un foglietto dedicato alle quattro stagioni, disegnato dall’abile mano di Riccardo Varini che ne coglie le differenze metereologiche viste con gli occhi dei bambini.

Sarà emesso il 9 maggio il foglietto dedicato alle 4 stagioni da Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino. Un foglietto che racconta il passare del tempo e lo fa attraverso l’immagine di due figure stilizzate e un cane, sempre assieme ad un albero “complice-compagno”: tutti travolti dal vento di primavera; sotto l’albero al riparo dalla calura dell’estate, dalla pioggia di autunno e dalla neve d’inverno. I disegni di voluto tratto infantile inseriti su differenti sfondi di colori caldi e vivaci così come la scelta dell’immagine dell’abete, comunemente vissuto come simbolo di gioia natalizia, rappresentano una scelta nuova e alternativa per riproporre una tematica ricorrente amata e attesa dai collezionisti.

Il bozzettista descrive così la sua opera: “Il pianeta terra e le sue stagioni. Animali e vegetali, organismi nella natura. Luce, acqua e moto le sue forze primarie. Ospitare, sorreggere, accogliere, scelte di relazione. Sole, neve, pioggia, vento colori delle nostre vite”.

I 4 valori sono tutti da 1,25 euro, saranno 20.000 gli esemplari prodotti.



Valori: foglietto formato da n.4 valori da euro 1,25

Tiratura: 20.000 foglietti

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13¼ x 13

Formato francobolli: 30 x 40 mm

Formato foglietto: 140 x 70 mm

Bozzettista: Riccardo Varini

Lo Stemma della Repubblica, la legenda “Le quattro stagioni”, il nome del bozzettista, l’anno 2023 e il sito www.dfn.sm sono riportati sullo sfondo del foglietto.



Comunicato stampa

Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino

