Il Patto per il Nord ospite del Comites

Sabato scorso una delegazione del Patto per il Nord rappresentata per l’occasione dal Segretario Federale Paolo Grimoldi, dal Presidente Federale Roberto Bernardelli, dal Responsabile Organizzativo Federale Monica Rizzi, dal Segretario Nazionale Romagna Valli Cipriani e dal Segretario Provinciale di Rimini Simone Mazzi è stata ospite del Comites San Marino presso la sede di Via Maestri Comacini a San Marino Città. Ad accogliere gli esponenti del partito il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, il Presidente di AFIS Massimo Ceccaroli ed il Segretario Fausta D’Ippolito unitamente ad un nutrito gruppo di concittadini e rappresentanti di Associazioni. “E’ stato un momento molto proficuo - ha dichiarato Valli Cipriani - durante il quale abbiamo affrontato diversi problemi che preoccupano gli italiani che lavorano a San Marino e che qui sono residenti”. Al centro del confronto i temi del mancato riconoscimento a favore dei lavoratori frontalieri dei permessi lavorativi previsti dalla Legge 104 del 1992, della doppia tassazione delle pensioni di sicurezza sociale a carico degli ex lavoratori frontalieri e la questione del taglio alle risorse ai consolati con conseguente diminuzione di personale e riduzione dei servizi. Problemi che il Segretario Nazionale Romagna Valli Cipriani si è impegnato insieme agli altri esponenti del Patto per il Nord ad affrontare con il massimo impegno tanto da inserirli tra le priorità dell’agenda politica del neonato partito. Patto per il Nord nasce con l’intento di attuare una riforma federalista dello Stato in modo da concedere ad ogni comunità la facoltà di esprimere il meglio di sé senza regole calate dall’alto. “Questo significa difendere i territori ed i cittadini che lì vivono e lavorano “– ha aggiunto il Segretario Federale Paolo Grimoldi che ha invitato i frontalieri presenti a partecipare ai lavori della Consulta delle autonomie locali del Patto per il Nord nata per interpretare i bisogni dei cittadini ed interagire efficacemente con l’Amministrazione pubblica nella definizione e realizzazione delle politiche economiche, sociali e culturali. Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei si è complimentato con il Patto per il Nord per la sua recente costituzione, in quanto, ad avviso di Amadei, ogni nuovo partito porta freschezza, rinnovamento, idee innovative ed una maggiore scelta per gli elettori, contrastando la stagnazione e stimolando il dibattito pubblico, elementi vitali per la salute e la dinamicità della democrazia. “In un periodo di mancanza di fiducia nelle istituzioni e nella politica occorre risvegliare l’interesse dei cittadini a partecipare e confrontarsi all’interno dei partiti, essendo orgogliosi delle proprie radici e della propria identità. Perché la democrazia ha bisogno della vivacità e delle differenze” – ha concluso Amadei.

